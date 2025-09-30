【水質がよすぎる！】想像をはるかに超える透明度に1万いいね「怖くなるくらい美しい」「行ってみたい」【ママリ】

あまりにも美しい川

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、えねる(@enelusan)さんの投稿です。きれいな川というのは日本中にいくつもあると思いますが、えねるさんが投稿していたのは高知県にある仁淀川(によどがわ)の写真。水質日本一と言われるその理由が納得できる、あまりにも美しすぎるその川とは？

えねるさんが投稿していたのは、水質日本一と言われる仁淀川(によどがわ)について。見に行きたくなるその川の美しさとは？

©︎enelusan

©︎enelusan

こちらが水質日本一の川！

仁淀川でございます！！！！

川は日本中どこにでもありますが、高知県にある仁淀川(によどがわ)は全国一級河川の中でも「水質が最も良好な河川」に選ばれる美しい川なのだそう。「仁淀ブルー」と呼ばれるその青は季節や時間、太陽の光の加減でさまざまな青に変化し多くの人を魅了しているそう。えねるさんの写真を見る限りでも青色や緑色にも見えますし、川底まで透き通ってとても美しいですよね。これは写真ではなく実際に見てみたら感動もすごそう。



この投稿に「怖くなるくらい美しいな。魂持ってかれそう☺️」や「めちゃくちゃ行ってみたいところ！」というコメントがついていました。無加工でこの美しさというのは自然の脅威すら感じてしまいますよね。仁淀ブルーを見られるスポットはいくつかあるそうなので、しっかりと下調べをして見に行きたくなりますね。

記事作成: こびと

（配信元: ママリ）