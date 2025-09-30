「たっぷり眠れば若々しくなる」は間違い…脳と睡眠の「意外な事実」

「しっかり眠った翌日は頭が冴える」

多くの人がこうした実感を持っているだろう。「集中力を高めるには質の良い睡眠が不可欠」という考えは一般的だ。

しかし、脳神経外科医の東島威史さんは「集中力アップ=睡眠」と単純に結びつけることに疑問を投げかける。睡眠と集中力の関係は、私たちが考えているより複雑だという。

本当のメカニズムはどうなっているのか。東島さんの著書『不夜脳 脳がほしがる本当の休息』より一部抜粋、再構成してお届けする。

たっぷり眠ると「集中力」が上がる本当の理由

たっぷり眠った後に「頭が冴えている」というのは誰もが体感しているだろう。そのため、「覚醒時のより良いパフォーマンスには、深い睡眠による休息が必要だ」というのが定説となっている。テレビの健康番組を見ても睡眠の重要性が取り上げられ、通販サイトでは睡眠グッズが人気を集めている。

十分に寝た後のほうが、集中力が明らかに上がるというのは、短期的には事実だ。

「長期にわたって集中力が増す」という効果は望めないが、「明日は大切な仕事がある」という場合は、しっかりと睡眠をとったほうが確実にいい。

だが、「集中力アップ＝睡眠」と断定するのは、たとえ短期であっても難しい。

2015年のカナダの研究で、「当直（前夜0〜7時勤務）明けの医師」と「前夜は休んでいた医師」が執刀した手術予後を比較したものがある。約3万9000件の手術のうち、30日後の死亡率は、当直の医師も休んでいた医師も1％。合併症や再発率を含めて、手術成績は変わらなかった。要するに、「寝ていても寝ていなくても、手術の成功率は変わらない」という結論が出ている。

「徹夜で仕事をしても気力さえあれば手術はうまくいく！」という話だから、現役医師としては「なかなかのブラック論文だな」と感じたりもするが、集中力と睡眠が直結しない一つの根拠ではある（一応言っておくが、僕は後輩には大層優しい。こんな話は絶対にしない）。

集中力と睡眠の関係については、「たっぷり眠ると集中力が上がる」のではなく、「たっぷり眠ると、覚醒時の脳の指令がスムーズになる」というほうが正確だと僕は考えている。

つまり、眠っていないと脳は「体を眠らせること」にエネルギーを費やすから、そのぶん、考えたり体を動かしたりといった、他の司令が疎かになるということだろう。

脳には体を休ませる責任がある

「脳は体という子どもたちを眠らせる保育士のようなもの」だ。子どもが眠る時間になってもわあわあ騒いでいたら、保育士たちは事務作業やら片付けやらは置いておいて、まず子どもを眠らせるだろう。

脳1人（というのも奇妙な表現だけれど）ならば、別に眠らなくてもかまわないが、脳は体を引き連れているので、体に対して責任がある。「騒ぎたいなら勝手に寝ないでいろ！」というわけにはいかないのである。

眠らなければ体は死んでしまうし、眠りを人から奪うと、真っ先に免疫システムが破綻し、次に心臓がおかしくなり、自律神経系のバランスが崩れる。

どのくらい断眠を続けると脳が壊れるかについては、実は科学的な根拠はまだない。多くの場合は、先に免疫が壊れて感染症で命を落とすか、心臓が壊れてしまうかだからだ。

7〜16日間にわたって睡眠剥奪したヤギから採取した脳脊髄液を、ぐっすり寝て元気いっぱいのラットやネコに注入するというハーバード大学の研究がある。

徹夜でぼろぼろのヤギの脳脊髄液を入れられた途端、元気なネコはたちまち深い眠りや不活性状態に入り、ラットの夜間活動量は半分以下に減ったという。

「体よ、さっさと眠りなさい！」というヤギ脳の保育士の「指令入り脳脊髄液」に、ネコやラットの体は、強制的に眠らされてしまったのだ。

たっぷり眠れば脳は若々しさを保てるのか

ケンブリッジ大学もイヌを使って同様の実験をしており、眠らないでいると脳脊髄液にアデノシンやサイトカインなどの「睡眠誘発因子」が蓄積するというのは科学の定説になっている。寝ていない体の保育士は、「子どもの寝かしつけに全力投球」となるのは証明されているのだ。

この実験から見ても、集中力を高めたいときは、「睡眠で体をしっかり休ませて、脳が仕事などに専念できるようにするのが良い」と言えるのではないだろうか。脳自身が眠りたがっていなくても、「体の寝かしつけ」で手一杯にさせてはダメだということだ。

毎日ぐっすり眠っていれば、体のメンテナンスが行われるので老化防止に良い影響は期待できるが、「たっぷり眠れば脳がいつまでも若々しく保てる」ということも、残念ながら証明されていない。

【つづきを読む】『鳥は大脳の大半を「歌を覚える」ことに使っていた…生き物の言語習得の手順』

【つづきを読む】鳥は大脳の大半を「歌を覚える」ことに使っていた…生き物の言語習得の手順