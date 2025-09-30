「愛子天皇」をめぐる議論が、自民党総裁選で「ほぼ無視」されているワケ【皇室】

石破茂首相の退陣表明を受け、9月22日に告示された自民党総裁選（10月4日投票）。立候補した5人は1年前の前回総裁選にも出馬した同じ顔触れで、「敗者復活戦」（立憲民主党の野田佳彦代表）と野党から揶揄されている。

そんな中、党の再生や物価高対策などをはじめとする経済政策を巡って論戦が交わされているが、喫緊の課題でもある皇位の安定継承の在り方に関する議論はほとんど聞こえてこない。

積極的に発言しているのは、高市早苗前経済安全保障相（64）＝無派閥＝ぐらいで、ほかの候補者からは見解が聞こえてこない。国民の多くが望む“女性天皇”の是非はもとより、国会を舞台に意見集約が暗礁に乗り上げている与野党協議の打開策も示されていない。なぜなのか。

衆参ともに少数与党の中、野党連携も視野に、“独自色”を封印し、まずはコップの中の争いを制する思惑が鮮明になってきた。

3人が立場を明示していない

総裁選に立候補しているのは、届け出順に、小林鷹之元経済安保相（50）＝旧二階派＝、茂木敏充前党幹事長（69）＝旧茂木派＝、林芳正官房長官（64）＝旧岸田派＝、高市氏、小泉進次郎農林水産相（44）＝無派閥＝。

これまでの各候補の出馬会見や共同記者会見などから、安定的な皇位継承の在り方に関する発言を拾ってみると、方針を明確に打ち出しているのは、高市氏だけだ。

高市氏は、9月19日の出馬会見で「男系の皇統を守るために皇室典範を改正する」と持論を主張した上で、「第126代今上天皇まで例外なく男系で継承されてきた歴史は世界でも例を見ない、日本にしかない大切な宝物だ」と語り、女系天皇の容認論に明確に反対する姿勢を示した。

小林氏も野党との連携に触れる中で「基本政策の一致が重要だ」として、憲法や皇統の在り方を挙げ、男系男子による皇位継承を重視する考えを鮮明にしている。

茂木氏や林氏、小泉氏も昨年の共同記者会見などで男系男子の皇位継承を重視する党の方針を尊重する考えを表明しているが、今回は3人とも立場を明言していない。この政策に関しては、まるで、1年前の総裁選の時点での時計の針が止まったかのようで、記者から質問がない限り、積極的に発言することを控えているようにも見える。

自民党の「皇室改革」への態度

背景には、今年6月の参院選で自民党が惨敗し、衆議院に続き参議院も、与党として少数与党に転落したことがある。この結果、自民党は、野党の協力なしには予算案や法案も成立しない政治状況下にある。

国会の与野党協議を舞台に取りまとめが進められている安定的な皇位継承や皇族数確保策に関する議論もその一つだ。

自民党は、男系継承を基本に、（1）女性皇族が結婚後も皇族身分を保持（2）旧宮家の男系男子を養子に迎えるーーとする論点整理をまとめているが、女性皇族の結婚後の夫や子にも皇族身分を与えて「女性宮家」の創設を主張する立憲民主党などと対立し、協議は暗礁に乗り上げている。

局面打開には立民はじめとする野党との合意が不可欠で、野党との連携のあり方も今回の総裁選のポイントとなる。連立政権の拡大に向けて、自民党と同じく男系継承維持を重視する日本維新の会幹部からは「（皇統に関する基本的な考えの一致する方が）連立入りを判断する上でひとつのポイントになる」などと、早くもけん制する動きが出ている。

自民党総裁選の各候補も「基本政策の一致」を条件に、連立枠組みの拡大を模索する発言が際立つ。「日本維新の会や国民民主党とはしっかり話をしたい」（茂木敏充氏）と党名まで明らかにする候補もおれば、相手先は明言しないまでも、自公両党と立民の3党当主会談で合意した給付付き税額控除や所得税の非課税枠「年収の壁」の引き上げ、副首都構想などの野党の看板政策にすり寄る発言が先鋭化する一方、独自色を封印する姿勢も目立ってきた。

とりわけ、最有力候補とみられる小泉氏は、前回の総裁選では目玉政策の一つとして打ち出していた選択的夫婦別姓制度導入を公約に盛り込むことを早々と引っ込めた。

「考えが変ったことはないが、政治の役割は政策の優先順位を明確にして取り組むことだ」。9月20日の出馬会見でその理由を説明した。

また、9月23日の共同記者会見で、他の4候補にはない強みについて聞かれた小泉氏は「当事者の声を聞き、それを形にすること」を挙げ、「私が総裁になったら、最高のチームをつくっていきたい」などと述べ、前回総裁選で党内の反発もいとわない改革派として「実行力」を前面に打ち出した姿勢を一変させた。具体的にはリベラル色を薄め、「右」にウイングを広げる戦略の一環とみられる。

小泉陣営の幹部は「まずは幅広い支持を集め、党内で勝ち抜くことが先決だ」と強調するが、野党側からは「党内支持層を広げるため国家ビジョンは示さず個別政策も曖昧にする。政権維持のための団結が最優先、という宣言」（立憲民主党の小沢一郎衆院議員）という厳しい批判も上がった。

石破首相も、前回の総裁選前のインターネット番組で「女系天皇の可能性を全部排除して議論をするのはどうなんだろう」と問題を提起した。しかし、総裁選後の記者団の取材では「男系男子の伝統は大切にしないといけない」と発言を後退させた。「石破さんらしさの喪失が退陣の一因」と分析する声もあるが、「そのことは、小泉氏にも同じことは言えるのではないか」と見る永田町関係者も少なくない。

迷走する皇位継承の議論

皇位継承をめぐっては、2021年12月、岸田内閣の有識者会議が（1）女性皇族が結婚後も皇族に残る（2）旧宮家の男系男子が養子として皇籍を取得するーーの2案を提示した。

これを受け、国会の衆参両院は、昨年5月から衆院議長公邸を舞台に与野党会議を断続的に開催。（1）については、女性皇族が結婚後も身分を保持することについては概ね合意したが、結婚後の夫や子の身分を巡り、各党間の対立が鮮明となった。

「夫と子を国民のまま」としたのは自民、公明、日本維新、国民民主党などで、「皇族」とする立民などと意見が分かれた。「女性・女系天皇」について検討を求める政党（共産、社民、沖縄の風）もあったが、議題としては議論されることもなかった。

（2）についても、自民、公明、維新、国民民主などが旧宮家の男系男子による養子案を主張したが、異論が続出し合意に至っていない。

2017年6月に成立した上皇さまの退位を認めた皇室典範特例法の附帯決議で、女性・女系天皇を含む「安定的な皇位継承を確保するための諸課題」と、女性皇族が結婚後も宮家当主として皇室にとどまる「女性宮家」の創設などのについて速やかな検討結果の報告を求められてから8年。この8年間に高円宮妃三女の守谷絢子さんや秋篠宮さまの長女の小室眞子さんら女性皇族の結婚で皇籍を離れるなど皇族数が減少する中、皇位の安定継承策に関する与野党の議論は遅々として進んでいない。

仮に自民党の新総裁が維新や国民民主の協力を取り付けても、「野党第一党の立民の協力を取り付けないと、立法府の総意に基づく結論は得られない」（立民幹部）という状況に変わりはなく、ハードルは1年前より一段と高い。

また、新聞、テレビなどの各種世論調査などでは女性天皇を支持する声が依然として圧倒的に高い。自民党再生には「国民の声を聞く力」（小泉進次郎氏）などと各候補ともに主張するが、空しく響くばかりだ。

＊

さらに【つづき】「悠仁さまの成年式後の「祝宴」が、「民間高級ホテルでの開催」になった「意外な事情」…背景に隠された「秋篠宮さまのこだわり」」の記事でも、皇位継承についての議論を紹介しています。

【つづき】悠仁さまの成年式後の「祝宴」が、「民間高級ホテルでの開催」になった「意外な事情」…背景に隠された「秋篠宮さまのこだわり」【皇室】