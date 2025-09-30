【12万いいね】幼い娘がいじけて泣いていたら→父親がかけた言葉に12万いいね「親に言われたかった」【ママリ】

いじけた娘に父親が「いじけるなら…」続く一言に12万いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。子育てに関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな家族模様がかい間見える子育てエピソードをどうぞごらんください。

ご紹介するのはサメ美𓆉(@asagamatakuru__)さんが投稿したあるエピソード。育児をしていると、どうしても厳しく叱らないといけないことはあります。また、子どもが思い通りにならなかったことで、腹を立てたりいじけたりすることもよくありますよね。子どもがすねたりいじけたりすると、その対応に手を焼く人もいますよね。叱るべきか、放っておくべきか…。皆さんならどんな判断しますか？また、どんな声をかけるべきだと考えますか？





投稿者のサメ美𓆉さん。いじけてしまったわが子に、夫が声をかけますが…？

昨日長女がいじけて泣いてたら夫が「いじけるなら廊下じゃなくてあったかいところでいじけなさい」と言ってたの良かった。

いじけたわが子に対して甘やかすでもなく、しかし風邪を引かぬよう暖かいところへの移動を促すところに優しさを感じます。ダメなものはダメときちんと伝え、自分で消化させるまでは見守る姿勢も素晴らしいですよね。



この投稿に「親にそんな風にいってほしかった」「めっちゃいいお父さん」などのリプライが寄せられました。いじけることに助け船は出さない。だけど、風邪はひいてほしくない。そんな親としてのあふれんばかりの愛情を感じる投稿ですね。

名前書きで母が大失敗、斬新すぎる書き間違いに11万いいね！

ご紹介するのは、おき2(@pichu_OvO_)さんの思わず笑える投稿です。春は入園や入学、進級など子どもたちにとって環境が変わる季節ですよね。子どもの成長がうれしい反面、親にとってはあらゆるものに子どもの名前を書かなければいけない時期です。忙しい日々の中、集中してやれば短時間で終わる作業とわかっていても、つい後回しにしてしまうのではないでしょうか。



おき2さんはお子さんの上履きに子どもの名前を書こうとしていたのに、気付いたらこんなことになってしまいました…。

©pichu_OvO_

7歳に「文字書いてるから、からだ離して！」って言いながら書いた名前。

お子さんに「からだ離して！」と言ったら、そのまま上履きに「からだ」と書いてしまったというおき2さん。頭ではわかっているのに、手が勝手に「からだ」と書いてしまったのでしょう。



この投稿に「めっちゃ経験あり」や「体はセンスありすぎ」というリプライが寄せられていました。子どもの名前ではなく自分の名前を書いてしまった経験のある方が多そうでしたが「からだ」が斬新ですよね。



このあと、おき2さんは布ラベルを貼って名前を修正したそうです。忙しい中で頑張って名前書きを進める親たちに、エールを送りたくなる投稿でした。

ユニクロのレギンス「3年間サイズアウトせず」買い方ハックに1.7万いいね

ご紹介するのは、ななま@4y+2y(@7cocwii)さんの投稿です。子どもの成長は早く、衣類がすぐサイズアウトしてしまうことも。できれば経済的負担を軽くしたいものですよね。そんな方々のために、ななま@4y+2yさんが、心から役立ったという知識をXで共有してくれました。ユニクロの子ども用レギンスが長くはけるハックとは？

ママ垢やってて心から役立った知識No. 1を全てのお母さんに伝えたい！！！

ユニクロの七分丈の100＝80の十分丈！！

80-100までずっと履ける！！！(ユニクロは丈夫で破れない！)

娘はこれで2-4歳まで3年間同じレギンス履いて登園してたし、息子も同じことしてる。

あの時のどなた様か本当にありがとう🥹

補足します

・レギンスの話だよ！

・80サイズの子にとって100サイズのレギンスだとウエストは緩いけど、ウエストゴムで調整できたよ！(一応確認してね！)

・七分丈の生地は薄手＆最終的には七分丈で履くから通年は難しいかも。うちは春-初秋くらいまではこれで、冬は厚手ののレギンス履かせてたよ。

サイズの概念を少し変えることで、七分丈の100サイズが80サイズの十分丈として使えるとは目からうろこです。そうすると、80サイズのときに100サイズを購入しておけば、約3年間履き続けることが可能になりますね。ユニクロのレギンスは、耐久性が優れていて破損しにくい上に、洗濯を繰り返しても型崩れしにくいと人気です。成長に伴い七分丈に変化して着用することができるなんて、コスパ最強といえるでしょう。



もちろん子どもの体形や使用状況によって3年間もたないケースもあるとは思いますが「3年間もった」という方がいる以上は試してみたくなりますよね。



この投稿には「うちもずっと履いてました」「ユニクロ、マジ丈夫だからありがてえ……毎夜毎夜洗っても何年か単位で平気」「わーもっと早く知りたかった！」などのリプライが寄せられていました。



子どもの成長の早さに伴いあっという間にサイズアウトしていた服も、工夫しだいで長期にわたって着せられることも。ユニクロのレギンスを購入する際は、このハックも心にとめておくといいかもしれませんね。

記事作成: yue12sakura

（配信元: ママリ）