欧州では今年2月から現行モデル全車種に設定

ステランティス・ジャパンは、ミドルサイズSUV『アルファ・ロメオ・トナーレ』の限定車『トナーレ・ハイブリッド・インテンサ』を56台限定で発売開始した。価格は634万円となる。

【画像】アルファ・ロメオ・トナーレに限定車『ハイブリッド・インテンサ』が56台限定で登場！ 全11枚

『INTENSA（インテンサ）』とはイタリア語で強烈な、情熱的な、力強いといった意味。アルファ・ロメオの限定シリーズとして欧州では、今年2月から現行モデル全車種に設定されており、このたびシリーズ第1弾として日本上陸した。



限定車『アルファ・ロメオ・トナーレ・ハイブリッド・インテンサ』。 ステランティス・ジャパン

外装では、『Victory、Value、Exclusivity（勝利の歴史、ブランドの価値、そして特別な存在感）』といったアルファ・ロメオの哲学を象徴するゴールドのアクセントが施される。

内装では、タンカラー（淡い茶色）のステッチをあしらったブラックアルカンターラシートを装備し、センターアームレストには『INTENSA』ロゴが刻まれる。さらに、スポーツレザーステアリングにもタンカラーアクセントが施された。

ボディカラーは、『アルファ・ブラック』（34台限定）、『アルファ・レッド』（10台限定）、そしてメタリックカラーの『モントリオール・グリーン』（12台限定）の3色展開となる。

トナーレ・インテンサの特別装備

特別装備は以下のとおり。

・ 20インチアルミホイール ゴールドダイヤモンドカット仕上げ

・ ブレーキキャリパー（ブラック）

・ブラックアルカンターラシート、タンカラーステッチ

・センターアームレスト タンカラーステッチ、INTENSAロゴ

・タンカラーアクセント スポーツレザーステアリング



アルファ・ロメオのブランドアンバサダー、テニスのジャスミン・パオリーニ選手。 ステランティス・ジャパン

なお発売を記念してアルファ・ロメオのブランドアンバサダー、テニスのジャスミン・パオリーニ選手が愛用するラケットモデル、およびラケットバッグが抽選で当たるキャンペーンを実施。

パオリーニ選手は、パリ五輪ダブルスの優勝や、9月に中国で開催されたビリー・ジーン・キング・カップでのダブルス優勝など、世界の舞台で輝かしい実績を重ねており、現在イタリア女子テニス界ランキング1位のトッププレーヤーだ。