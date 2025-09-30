【強烈で、情熱的で、力強い】アルファ・ロメオ・トナーレに限定車『ハイブリッド・インテンサ』登場！
欧州では今年2月から現行モデル全車種に設定
ステランティス・ジャパンは、ミドルサイズSUV『アルファ・ロメオ・トナーレ』の限定車『トナーレ・ハイブリッド・インテンサ』を56台限定で発売開始した。価格は634万円となる。
『INTENSA（インテンサ）』とはイタリア語で強烈な、情熱的な、力強いといった意味。アルファ・ロメオの限定シリーズとして欧州では、今年2月から現行モデル全車種に設定されており、このたびシリーズ第1弾として日本上陸した。
限定車『アルファ・ロメオ・トナーレ・ハイブリッド・インテンサ』。 ステランティス・ジャパン
外装では、『Victory、Value、Exclusivity（勝利の歴史、ブランドの価値、そして特別な存在感）』といったアルファ・ロメオの哲学を象徴するゴールドのアクセントが施される。
内装では、タンカラー（淡い茶色）のステッチをあしらったブラックアルカンターラシートを装備し、センターアームレストには『INTENSA』ロゴが刻まれる。さらに、スポーツレザーステアリングにもタンカラーアクセントが施された。
ボディカラーは、『アルファ・ブラック』（34台限定）、『アルファ・レッド』（10台限定）、そしてメタリックカラーの『モントリオール・グリーン』（12台限定）の3色展開となる。
トナーレ・インテンサの特別装備
特別装備は以下のとおり。
・ 20インチアルミホイール ゴールドダイヤモンドカット仕上げ
・ ブレーキキャリパー（ブラック）
・ブラックアルカンターラシート、タンカラーステッチ
・センターアームレスト タンカラーステッチ、INTENSAロゴ
・タンカラーアクセント スポーツレザーステアリング
アルファ・ロメオのブランドアンバサダー、テニスのジャスミン・パオリーニ選手。 ステランティス・ジャパン
なお発売を記念してアルファ・ロメオのブランドアンバサダー、テニスのジャスミン・パオリーニ選手が愛用するラケットモデル、およびラケットバッグが抽選で当たるキャンペーンを実施。
パオリーニ選手は、パリ五輪ダブルスの優勝や、9月に中国で開催されたビリー・ジーン・キング・カップでのダブルス優勝など、世界の舞台で輝かしい実績を重ねており、現在イタリア女子テニス界ランキング1位のトッププレーヤーだ。