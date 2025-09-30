◇プロ野球パ・リーグ 西武 2-0 ロッテ(29日、ベルーナドーム)

西武は29日に本拠地最終戦を迎え、ロッテに完封勝利。これで今季のホームゲームの勝ち越しも決めました。試合後にはセレモニーが行われ、選手会長をつとめる外崎修汰選手が代表して挨拶を行いました。

21日の楽天戦で右手首に死球を受け、登録抹消となっている外崎選手。右腕をしっかりとギプスで固定した状態で登場しての挨拶となりました。

昨季は開幕後から苦しいシーズンを強いられていた西武でしたが、今季は躍進。前半戦ではAクラスをキープし快進撃を見せました。しかし交流戦を境に徐々に失速。現在は4試合を残し、4位楽天を1.5ゲーム差で追う、5位につけています。

挨拶冒頭で外崎選手は「とても悔しい思いで終わってしまった昨シーズンでしたが、その悔しさを胸に挑んだ今シーズン。ファンの皆様の期待に応えきれず、本当に悔しい思いでいっぱいです」と思いを吐露。それでも「その中でも、西口監督のもと、新しいチームで始まった2025年シーズン。たくさん熱いプレー・最高の試合、できたと思います」と語り、ファンからも大きな拍手が起こりました。

「それをしっかりと来シーズンにつなげていけるよう、全力で戦っていきたいと思います」と意気込んだ外崎選手。ファンに向けて「ファンの皆さんの熱い声援は、僕ら選手一人ひとりに、ここ大一番での、すごい大きな力となってます」と語り、「残りビジターで4試合となりましたが、変わらぬ熱いご声援をよろしくお願いいたします」と呼びかけました。