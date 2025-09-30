緒方、いいピースだったぜ――。ソフトバンクが9月27日、リーグ2連覇を達成した。小久保ホークス2年目のスローガンは「PS！（ピース）」だった。プロとして替えのきかない存在になるようにとの指揮官の願いから「Professional Spirit（プロフェッショナル・スピリット）」を略したものだった。プロの働きをしたのは全員だ。ただ、どうしても推したいのが緒方理貢外野手（27）だ。代走、守備固めで途中出場がほとんどだったが、試合に出れば確実にプロの仕事をしていた。

27日西武戦でリーグ優勝を決めるまで98試合に出場、スタメン出場は12試合だけだった。ただ塁上に緒方がいるだけで、沸いた。緒方のホームインで、みんなが狂喜乱舞しているシーンが多かった。

全得点数は24得点で代走出場からの得点は20得点。代走緒方は、ほぼ本塁に還ってきていた。「別に与えられたことをやっているだけ。やれること、やらかしてはいけないことを考えてます」。まあ、やらかさなかった。

優勝前の時点で6盗塁。しびれたのが牧原大のサヨナラ打決着となった8月17日のロッテ戦だ。0―0の9回1死で四球で出塁した近藤の代走で一塁へ。暴投の間に二塁に到達すると牧原大の打席での益田の初球に“行けたら行け”のサインに三盗を企画し成功。劇的一打でホームを踏んだ。小久保監督は「本当に勇気のいるスチール。プロの仕事をしてくれた」と絶賛した。

7月2日の日本ハム戦での代走緒方の1得点も、たまらなかった。1点を追う9回1死一、三塁で山川が完封目前の加藤貴のフォークを強振。打球が左翼フェンスに直撃し上に跳ねる間に緒方は一塁から激走し本塁ヘッドスライディング。当初の判定はアウトだったが緒方は冷静だった。「（捕手の）ミットは胴体にタッチしていた。僕の左手の方が早い。勝負できる、と思ったので要求させてもらいました」とベンチにリクエストを要求。検証の結果、判定が覆り二塁上の山川は、加入2年目で初のサヨナラ打となった。巨体は韋駄天（いだてん）に、感謝し続けていた。

優勝翌日の9月28日の西武戦でスタメン出場すれば、2安打1打点1盗塁。2軍監督時代から見てきた小久保監督の評価を思い出した。「走塁で、ちゃんと走ろうとする能力は一番。それがないと生き残れないのを分かっている。ああいうのがプロや。出し切る。技を追い求める。出し惜しみしても替えはいるんよ。“そこは譲らない”という、あれ。一番、心強い。それがピース。それが重なってこそ勝つんや」。スローガン発表会見後、初めて監督の口から「ピース」って聞いたような気がする。引き続きポストシーズンでも緒方はいい仕事をする。また、ガン見しようと思う。（記者コラム・井上満夫）