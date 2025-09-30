女子プロが教えるバンカー脱出法！構え方とグリップが重要

自他ともに認めるツアー屈指のアプローチの達人 桑木志帆が、さまざまなライや状況からベタピンに寄せる桑木流のワザをレッスン！

ポイントをおさえればバンカーショットは簡単です！

ワイドスタンスで大胆さと正確性を両立

右足を限界までガマンしてヘッドを走らせる！（写真右）

「股関節をやわらかく使って、股下の空間がスイング中に変わらないよう

意識してください」（桑木）

桑木のバンカーショットは、一見すると振りづらそうに見えるほど足幅を大きく広げ、重心を下げる。「 砂の抵抗に負けてスイングスピードが 落ちるのを避けるため、土台の安定は絶対に欠かせません」といい、安定した入射角を保つために下半身を使いすぎない狙いもあるそうだ。重心を低く保ちながら上半身をスムーズに動かして打つことが、今回のレッスンのポイントだ。

重心を落とし、クラブは短く握る

スタンスは肩幅の1.5倍くらいに広げ、ヒザが前に出ないよう注意しながら重心を真下に落とす。ボールとの距離が近くなるぶん、グリップはシャフト寄りを握りクラブヘッドの操作性を上げる。

バックスイングは体を回すだけ

重心を下げて、クラブを短く持つと自然なコックが入りやすくなるため、バックスイングでクラブを立てていく意識は不要。大切なのは、ヘソから体を回 転させるイメージをもつことだ。

左サイドに振り抜くが〇

「腕とクラブの角度を変えずに、体の回転で左へ振り抜きましょう」（桑木）。球を高く上げようとして右肩が下がってしまうと、手首の角度が変わるのでダフリなどのミスにつながる。

上半身全体を“ワンピース”にして動かす

インパクトはヒールから入れてトゥへ抜けるイメージ！（写真右）

ボールではなく、クラブを入れていく位置に集中しながらバックスイング。

ヘッドの重みを感じられるように、手先のリキみを抜くことも忘れずに

「バックスイングではクラブヘッドの“トゥ”から動かしはじめます」と桑木。手先で上げてしまわないよう注意しながら、始動からフィニッシュまで上半身全体をワンピースにしてクラブを振ることが大切だそうだ。これができると自然なアウトサイド・インのスイング軌道になるため、インパクト時にヘッドがヒールから入り、ボールはフェース面のトゥ側の上に向かって斜めに通過する。結果的にフィニッシュは、目標方向よりも左へ振り抜いた形になる。

ヒールに意識がいくのが正解

ヒールがボールに当たってシャンクしそう！と、心配になるくらいフェースを大きく開いてOK。バンスがより効くので、バンカーからの脱出が簡単になる。

インサイドに振り上げない

バンカーが苦手な人によく見られるNGパターン。手首を折り曲げてクラブをインサイドに上げると、打球にイメージどおりの高さが出なかったり、トップしてグリーンオーバーなどのミスが出やすくなってしまう。

思い切りのよさも大切

打球よりもヘッドが先に目標側に出るイメージで、思い切りよくスパッと振り抜く。クラブを砂にドン！とぶつけて止まるインパクトは×。

ショートゲームの上達でスコアアップしてください！

いかがでしたか。桑木プロのレッスンをぜひ参考にしてください！

レッスン＝桑木志帆

●くわき・しほ／2003年生まれ、岡山県出身 。164cm。21年のプロテストに合格。プロ仲間からも称賛されるショートゲームの名手。24年は国内メジャー・リコーカップなど3勝をあげ、賞金ランク6位。25年シーズンは年間女王の期待がかかる。大和ハウス工業所属。

構成＝岡田豪太

写真＝田中宏幸

協力＝日神グループ 平川CC