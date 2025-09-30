ドゥカティのベベル（OHC駆動）名車イモラレプリカ750SS開発時期に絞った希少な書籍ご案内【What′s New】（What′s New）

天才ファビオ・タリオーニがドゥカティを世界に知らしめたベベル駆動OHCのデスモＬツイン創成期の画像が楽しめる！

ドゥカティ・ファンならば、もしくはキャリアを積んだライダーであれば、ドゥカティに「ベベル」と呼ばれる世代があったのをご存じだろう。

燃焼室の上にバルブを駆動するカムがあるOHCを、ドゥカティはベベル（かさ歯車）で90°方向転換したシャフトで駆動する方式で単気筒時代からスーパースポーツからGPマシンまで開発していた。

なかでも有名なのが、ヨーロピアンで唯一ホンダCB750フォアに対抗できると謳われたヂゥカティ750SS。

この前身となる世界GP500クラスに開発したマシンにはじまり、世界を驚かせたポール・スマート選手がイモラ200で日本製F-750マシンを打ち負かした、まさにそのシーンからマシンを試乗したアラン・カスカートが詳しく解説。

日本の雑誌にも数多く投稿してきたアラン・カスカートは、自身もこのベベルでレース参戦したこともある生粋のドゥカティストだ。

彼はドゥカティのデスモ（強制開閉バルブ）の生みの親でもある、ファビオ・タリオーニ技師とも親交があり、社内の人間しか知り得ない情報も手に入れられる立場にあった。

そんなカスカートだから集めた写真とエピソードは、ドゥカティのベベル・ファンなら見たこともない画像に目を見張るに違いない。

本書は1,000部限定で、大型版（30 x 23 cm）のハードカバー。

高品質コート紙に印刷され、152ページ。

価格は49.00ユーロ（送料別）で、出版社のウェブサイトhttps://www.motoitaliane.it/から（Ducatiの項目をクリック）のみ注文できる（PayPal決済が可能）。

