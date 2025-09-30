noteが主催する「創作大賞2023」で幻冬舎賞を受賞した斉藤ナミさん。SNSを中心にコミカルな文体で人気を集めています。「愛されたい」が私のすべて。自己愛まみれの奮闘記、『褒めてくれてもいいんですよ？』を上梓した斉藤さんによる連載「嫉妬についてのエトセトラ」。第13回は「不倫バッシングは嫉妬？」です

衝撃の不倫報道に

あの国民的朝ドラ女優が、既婚者俳優と不倫！

なんと、あの塩顔イケメン俳優やマヨネーズ顔イケメン俳優とも交際していた！

次から次へとそんなニュースが報道され、話題になっている。

SNSやネットには「妻子がかわいそう。顔を見るのも不快」「こういう清純派っぽいのに限ってあざとい」と、なぜか未婚女優への批判ばかりがたくさん寄せられている。日本ではこういうとき女性への風当たりの方がきついように思う。

若くて可愛くて国民的朝ドラの主役女優だなんて日本の女性の頂点にいるようなもんだ。そんな人が不倫をしていたこともショックだったが、さらには（私がこっそり好きだった）あの塩顔イケメン俳優も、また別のイケメン俳優まで？ と、清純派に見えていたからこそ、かなり衝撃的だった。

その報道を知ってからというもの、彼女が出ているドラマは観なくなった。

純情そうな雰囲気で、裏ではたくさんのイケメンにモテまくっていて、仕事も順風満帆だなんて、さぞかし勝ち誇った気持ちでいることだろう。他人のものはとってはいけないはずなのに、自分の欲望に忠実に欲しいもの全てを手に入れている彼女。

くそー、なんて羨ましいんだ！ 私は一生懸命、人の道を外れないように真面目に生きているのに……ずるい！！

なぜ男性は気づかないんだろう。こういう子が一番あざといのに！ ああ、こんな子に自分のパートナーを盗られでもしたら……と心がザワザワしてくる。

ついでにお相手の既婚者俳優も、顔を見るたび彼女の顔がチラついて「ウッ」となるので、つい消してしまう。

人間は他人が得をしていることを知ると、自分が損をしたような気持ちになる。

この連載でも対談させていただいた政治学者、山本圭教授は著書『嫉妬論』（光文社新書）で、そのような嫉妬感情をこう説明している。

「自分が感じる満足の絶対量の多寡ではなく、他人と比較することで生じる不満や欠乏感のことを”相対性剥奪”と呼ぶ。」

幸せそうな他人を見ると、自分と比べて嫉妬をしてしまう。いくら自分自身の幸せだけを追い求めるべきだと頭でわかっていても、知ってしまうとたちまち羨ましくなってしまうのだ。

また、精神科医であり脳科学者でもある東京化学大学の高橋英彦教授の研究によると、脳の奥深くにある大脳基底核の一部「線条体」という部分は、自分が得をしたときと他人が損をしたとき、そして、自分が損をしたときと他人が得をしたときに、同じような活動をするということが分かった。そのため脳はそれらをうまく区別できないのかもしれない。

つまりドイツのことわざ「シャーデンフロイデ（他人の不幸は蜜の味）」は、脳の仕組みでもあるということだ。

では私はその逆を、他人の幸せは塩の味とでも言おうか。しょっぱいし、摂りすぎると血圧が上がって体を壊す。



見かけるとチャンネルを変えてしまう

嫉妬心を「正義」という仮面に隠して

さらに厄介なことに、近頃はその嫉妬心を「正義」という仮面に隠して相手にぶつけるという人たちもいる。

「不倫は契約違反だ」「一生復帰させるべきじゃない」と正義を振りかざして批判をする。周りを見れば意見を同じくする仲間もたくさんいるし、匿名で顔も出さなければ安心して大声で訴えやすい。遠くから眺めるしかない芸能人をこき下ろして罰する行為に快感を覚え、「正義中毒」に陥る人も多いようだ。

嫉妬したり不快になったりする気持ちはわかる。

ただ、我々が観て楽しんでいいのは彼らが提供する作品やその仕事の側面だ。不快なら観るのをやめればいいだけで、彼らがプライベートでどんなことをしていようが、無関係な他人の私たちがそれを成敗する権利まではないんじゃないか？ と私は思う。

日本人は同調圧力が強い。真面目で協調性があり、空気を読む力に長けてはいるけれど、それは裏を返せば周りを出し抜こうとするものを許さないということでもある。「あいつだけいい思いしやがって」と村八分にされる、独特のジメジメ感がある。

また、自分が損をしてでも相手の利益を減らそうとする「スパイト（いじわる）行動」と呼ばれる行為も見かける。

我が家の子どもたちも、しょっちゅうやっている。

「次男に勝たせるくらいならここで自滅してやる！（ゲームの話）」

「次男が買ってもらうなら俺もこれ買って」「長男が得するなら俺それ要らん、我慢する」

めちゃくちゃいじわるだ。誰に似たんだ。私だ。

子どものいじわるばかりではなく、我々大人にも身に覚えがあるだろう。コロナ下で自粛警察がどこからともなく湧いてでたのは、単なる正義感だけでなく、やはり嫉妬が混ざったスパイト行動だったのではないだろうか。

嫉妬の取り扱いは慎重に

私の元にも時々バッシングが届く。エッセイのコンテストで受賞したとき、ネットで記事がバズって広く読まれたときには「おもしろかった」という嬉しいメッセージに紛れて

「胸くそ悪い。読んで損した、時間返せ」

「４０すぎて考えてることこれってイタすぎる」

「こんな承認欲求えぐい女が母親じゃ子供がかわいそう」

などのアンチコメントも目立つ。

有名税だと思ったら？ と周りには言われるが、正直キツい。だから無理矢理「私のことが羨ましいんだね。へへん」と自分に言い聞かせている。（頼む、そうであってくれ）

しかし「嫉妬だろう」と思うようにしても、届いたメッセージの数々に心が傷つかないわけじゃない。時々、思い出してはズーンと落ち込む。

もちろん私も、ご覧のとおりド級の嫉妬マニア。他人の幸せは塩の味。

知り合いのエッセイストが活躍しているのを見ると、奥歯がもげるんじゃないかと思うほど嫉妬でギリギリするし、きっと血圧も上がっていることだろう。

だが、いくら相手が羨ましいからといって、それで攻撃するのは違うと思う。

ものを作っている人がどれほど苦労してその作品を作っているか。文章と関係ない批判をされてどれだけ傷つくか。それに、嫉妬で相手に石を投げるなんてダサすぎる。

９月１４日放送の大河ドラマ『べらぼう』では、足軽から成り上がって大成功して周りに嫉妬され続けた田沼意次が亡くなった。彼を目の敵にしていた老中・松平定信は市民に対して、田沼の葬列に石を投げることを許可したのだ。松平、それはひどいって！

きっと彼は、死んでもなお田沼が羨ましく、その影に囚われていたんだろうと思う。

嫉妬の取り扱いは、時に危険だ。

羨ましいと思うこと自体は悪いことではないけれど、正義を隠れ蓑にして攻撃したり、匿名で安全なところから石を投げたりする方たちには「これは自分に関係あるのか？ 嫉妬なのに正義のフリしてないか？」と、どうか冷静になっていただきたい。また、誰かに石を投げる前に、喰らった人間がどれだけ傷つくかもう少し想像力を働かせてほしいと切に願う。

「くそー、羨ましい！」と嫉妬を自覚したのなら、それを糧に努力して成長したいものだ。

「出る杭は打たれる」とも言うが、私は打ちようがないくらい出すぎる杭になって「あいつは特別だ。仲良くなっておくといいことありそう」と村の人が手のひらを返してチヤホヤしてくるまで頑張りたい。

そして、あんなスキャンダルがあっても、あの塩顔イケメン俳優の供給量だけは、どうか減らないでくれ！ と祈っている。

