「それはハラスメントです！」というハラスメント…〈権力のあるオジサン〉になら何を言っても良いのか？ 企業に求められる判断と線引き

さまざまな「〇〇ハラスメント」という言葉が増殖し、職場を中心に横行している。「何がハラスメントとして捉えられるかわからない」と、若手社員と距離をとっている管理職や中年世代の会社員は多いだろう。だがハラスメントを振りかざすこともまた新たなハラスメントを生むのだ。



書籍『若者恐怖症――職場のあらたな病理』より一部を抜粋・再構成し、経営学者の舟津昌平氏にハラスメントが生むハラスメントについて解説してもらった。

スメハラの何が問題か？

たとえば匂いで周囲を不快にさせる嫌がらせ「スメルハラスメント」、通称スメハラについて考えよう。産経新聞の特集記事では、「スメハラで精神的に追い詰められてる」「職場でのたばこの匂いが気になる」といった投稿が連日SNSを賑わせているという。

SNS！ SNSは別に企業の相談窓口ではないことは、あまり知られていないようだ。

厚生労働省はパワハラやセクハラにはガイドラインを設けているもののスメハラには明確な基準がない。ゆえに「喫緊の課題と捉えられていない」と記事で述べられる。

「喫緊」なる概念が浮上する。つまり「他にもっと大事なことがある」。記事内でも「セクハラやパワハラと同様に扱うのは難しく、どちらかといえばエチケットマナーに近い」と解説される。

たとえば喫煙者が多い職場で体調が悪くなってしまう。だから職場に改善を要求するケースは妥当極まりないし、職場としても対応すべきだろう。ただ「においが加害になっている」という事象自体は残念ながら「後回し」にならざるを得ない。

自分にとって不快なことをハラスメント扱いして他者に解決を求める。もはや当たり前になっているこのプロセスには大きな問題がある。他者に「それは優先順位として重要でない」と言われたらそこまでなのだ。そしてほとんどすべての会社は個人の問題を最優先事項に据えない。

さらに言えば「この人クサいからどうにかして」と声高に叫ぶことは「逆ハラスメント」になりうる。相手がオジサンだから何を言ってもいいと居丈高になり（優越的な関係）、仕事に関係ない範囲までクサいと言い（業務範囲を超えている）、オジサンが仕事を継続できなくなってしまう（仕事に支障が出ている）ならば、パワハラ要件に当てはまる。

ハラスメントとはけっして、自分の嫌な気持ちを他人が解決してくれるための簡便な手段ではない。そこは絶対に間違ってはいけない。逆ハラスメントも十分に成立することも知っておいて損はない。

濫用の危険性

そして先述の調査によるとここ10年で2倍に激増しているのは「相談」であり、玄田氏らの調査で扱ったのは「主観的な経験の有無」である。それらが「結果的に本当に問題と認定されたのか」については問われていない。

相談が実際に問題化したのかを正確に捕捉するのはかなり困難だ。ただ「パワハラの疑い」がすべて「パワハラ」になるわけではない。証拠不十分や、微細だったと処置されることも当然ある。スポーツにおいて起きるハラスメント「スポハラ」に関する調査によると「明らかに不適切だとわかる暴力行為より、判断するのがより難しい暴言やハラスメントに関する相談が多くなっている」という。

これが濫用であるかの判断には慎重を要する。いままで我慢してきたこと、泣き寝入りしてきたことがやっと真剣に対応されつつあるかもしれないからだ。

しかしここまで急増すると、優先順位が当然生まれてしまう。「トリアージ」もなされるだろうし、重要な案件が紛れてしまう可能性もある。濫用にならない努力を社会として進めないといけない。相談が激増し、なんでもハラスメント扱いされかねないからこそ、組織は妥当な線引きを凛として行わなければならない。

ハラスメントだと認定するためには慎重を要し、会社もきちんと関与（エンゲージメント！）するよう法律もできたし、第三者の関与も可能になった。こうした動きは「気軽にハラスメントだと言えばいい」ことを意味しない。むしろ真逆だ。「ハラスメントについてきちんと考えて、そうであるものには厳正に対処し、そうでないものもはっきりさせよう」とする流れだと解釈すべきなのだ。

ハラスメントに関して解釈主義は許されない。「あなたが思えばそれが事実」ではなくて、妥当な認定に至るよう慎重にならないといけない。なんでもハラスメントに仕立て上げて面白がる風潮は確かに存在する。だからこそ、そんなもんハラスメントじゃねぇよと断言する権利も、会社にも上司にも当然あるのだ。

パワハラの根源は往々にして上司である。しかし上司「だけ」の問題にしてはいけない。それは職場と会社の問題であり、組織の問題であり、その意味で「みんな」で解決すべきものだ。個人に帰責するだけではいけない。

ここまで説明してはじめて、厚労省の言葉に重みが増してくる。

「上司には、自らの権限を発揮し、職場をまとめ、人材を育成していく役割があり、必要な指導を適正に行うことまでためらってはならない」

親しみやすさの苦しさ

なんだか雄々しく理想論を語ってみたものの現実はそうは甘くない。「ためらってはならない」のにみんな若者にビビりまくっている。そして恐怖は意外なところにひずみを生み出している。

若者はどうやら親密な交友範囲が狭くなっている。職場でも同様だろう。その世界観を認めるなら中年男性に人権は与えられていない。そして親しみやすい上司／先輩がますます求められる。加害がなさそう、パワハラしなさそう、と読み替えてもいいだろう。結果的に、需要が急速に高まる属性がある。「優しそうな若い女性」である。

突然だが筆者のエピソードを紹介したい。大学生のころ、所属していたサークルの「新歓」があり、新入生の応対をする人材配置の仕事を担っていた。新入生を入部させるためにはやはりストレスを与えず好印象なのが大事だろうと思って、主に女性、なかでも「印象のよさそうな」女性を選んでいた。

ところが新歓がうまくいかない。それなりに見学に来るけど入部に至らず新歓が長引き、担当女性陣を酷使することになる。印象のよい方なので面と向かって不平不満を言ったりはしないのだが、苦笑いしながら「なんだかもう笑い疲れた」とこぼしていた。

作り笑顔で応対するのがしんどいというのだ。そのとき筆者は「あっ、自分はなんかすごい間違ったことをしていたんじゃないか」と恥ずかしながらはじめて気付いた。

印象がよいと言っても常にストレスなくふるまえるわけでもなく、初対面の相手に対してならなおさらだ。その女性なりに気を遣ってしんどかったのだろう。新入生のストレスをなくすために結果的に同僚にストレスを強いていたわけだ。

とある若年女性の社会人の方も、こういうコメントをくれた。

「若手には、世代や性別が異なる人とのコミュニケーションが苦手な人が多い印象です。それで、私が比較的若めの女性であるというだけで話しやすいと評価され、若者に懐かれる、みたいなことも、逆にありました」

ハラスメントしたくないという恐怖は、怖くない人をあてがっておけば何とかなるだろうという安易な解決法へ組織が流れる危険に繋がっている。ジェンダーの観点をふまえてもおおいに問題がある。

「女性をニコニコさせておけば釣れるだろう」みたいな実に失礼な考えに至り、未熟な若者の一部がこれまた安易に流されるので「優しそうな人」「若い女性」にしわ寄せがきてしまう。ストレスを別の人に移転しているだけなのに。

書籍『おさえておきたい パラハワ裁判例85』（君嶋護男著 労働調査会刊）でわざわざ強調される一節がある。

「部下の勤務態度の悪さもパワハラの一因」

だというのだ。

著者の君嶋氏は裁判例の執筆を終えて「もう、うんざり」と感想を正直に書き残す（感想だって勉強になる）。

「人間は一体どこまで意地悪になれるのか」「ただ優越的地位を利用していじめを楽しんでいるとしか思えない事例も少なくない」。

醜悪な事例を追うなかでの結論のひとつが「被害者が無謬であるわけでもない」というのだ。

ここまで述べれば一見雑な結論も許されるだろう。若者に迎合すればハラスメントが防止できるわけもない。有効そうな防止策が他のハラスメントを誘発することすらある。

ハラスメントを防止するために他の誰かにリスクを移転する「ハラスメント・ハラスメント」にならぬよう、どこかで歯止めをかけないといけない。

