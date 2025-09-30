先週初Vの勝俣陵が256ランクアップ 松山英樹17位、久常涼113位【男子世界ランキング】
9月28日付けの男子世界ランキングが発表された。
〈写真〉タテからヨコに 松山英樹のスイング変化
国内男子ツアー「パナソニックオープン」でツアー初優勝を飾った勝俣陵が675位から419位へ大きく順位を上げた。大会に出場しなかった石川遼は318位となっている。ランキング1位はスコッティ・シェフラー（米国）。2位にローリー・マキロイ（北アイルランド）、3位にラッセル・ヘンリー（米国）と変動はない。松山英樹は17位で変わらず。ほか日本勢は久常涼が113位、中島啓太が124位、比嘉一貴が126位、平田憲聖が134位、金谷拓実が142位、生源寺龍憲が190位につけている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
