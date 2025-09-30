【明治安田J1リーグ】セレッソ大阪 1ー2 京都サンガF.C（9月28日／ヨドコウ桜スタジアム）

【映像】一瞬で2人を抜き去る絶品ルーレット

セレッソ大阪のMF香川真司がルーレットで2人を同時に突破し、美しいサイドチェンジで局面を打開した。圧巻のテクニックにファンが騒然としている。

J1リーグ第32節でC大阪と京都サンガF.Cが対戦。その55分、元日本代表の10番が輝きを放つ。

C大阪は右サイドからの相手の攻撃をGK福井光輝がキャッチしてストップすると、ボールは自陣ペナルティーエリアから走り出した香川のもとへ。背番号8は自陣中央で左方向にドリブルしてから右足のインサイドでターンし、相手2選手の間を一気に抜き去る。そして、左サイドの前方を走るFWラファエル・ハットンに正確なロングフィードを通した。

21,935人が駆けつけた会場から歓声が上がる中、解説の原一樹氏は「香川選手、うまかったですね。2人の間を予測していたかのように。パスも素晴らしかったです。だいぶプレッシャーを感じるシーンだったと思いますけど」と称賛した。

ファンもSNS上で反応し、「やっぱり香川真司のターンよ」「あれでスタジアムの空気が変わった感」「めちゃくちゃうまいプレーに感動してしまった」「香川真司うますぎるばけもん」「香川真司による全盛期ターン」「相変わらずやべーわw」「香川真司さんとんでもねぇw」と興奮しているようだ。

（ABEMA de DAZN／Jリーグ）