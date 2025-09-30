「私、少しだけボヤキます！」後生川凜アナのGOLF コースデビューへの道vol.2
2025年9月25日（木）ゴルフ場で少し緊張した表情を見せるのはRKK熊本放送の後生川凜アナウンサー。ゴルフコースデビューまでに密着。初レッスンは5月31日、その後・・・
【写真を見る】メキメキ上達？レッスンの様子 初めての「打ちっ放し」も
6月7日（土）
初めてのレッスンから1週間後、2回目のレッスン。
前回のレッスン後、筋肉痛はなかったらしい。フルマラソンを笑顔たっぷりに走り切り、社内の度肝を抜いた。ゴルフで筋肉痛にならないのも頷ける。
今回の先生は田中瑞希プロ。熊本国府高校時代には団体戦で全国制覇。1998年度生まれのいわゆる黄金世代のひとりとしてツアーでも奮闘した。
正しい姿勢でボールとの距離を一定にすること学ぶ。
50分間のレッスンの最後にはティーアップせず、マットに置いた状態（※）で、９番アイアンで90ヤード（約82ｍ）以上、飛ばしていた。
（※地面から浮かせずマットに置いた状態で打つことは易しくない。）
6月11日（水）
楽しくなってきたのか、その4日後。仕事を終え、屋外の練習場、いわゆる「打ちっ放し」へ初めて行ってみた。
先輩の田名網駿一アナウンサーが引率した。が、ゴルフにはまっている田名網先輩は自身も上達したい一心で、後生川アナウンサーの面倒はこれといって見てくれないようだった。
ここでは、うまく当たったり、当たらなかったりを繰り返し、少し、フラストレーションがたまったようだが、仕事のあとに爽やかな汗をかくことができた。
6月20日（金）
3回目のレッスンは仕事終わり。室内練習場に向かう途中で、珍しく後生川アナウンサーがボヤいた。
「仕事が忙しいと、練習に行くのが億劫になる」
レギュラー番組や特番などに追われる日々。仕方ないか・・・
さて、この日は再び平尾南生子プロのレッスン。平尾プロの人気は高く、かなり前もって予約を入れる。
改めて「グリップ」の握り方が大事だと教わり、ポコポコ打ち出した。
終盤、後生川アナがノッテきた。
「一番遠くへ飛ぶクラブで打ちたい」
人生初のドライバー（１番ウッド）
バシっと室内に響き渡る乾いた音。「気持ちいい！」という後生川アナの歓声が、その快音を追いかけた。＜動画あり＞
練習前のボヤキも取り消した。
※ゴルフは最大14本のクラブを使い分け「ボールを遠くに飛ばす」または「狙い通りの距離にボールを飛ばす」スポーツ
＜画像左から＞組み合わせの一例 ※男性用
1番ウッド（別名：ドライバ―）
3番ウッド（別名：スプーン）
3番ユーテリティ
4～9番アイアン
PW（ピッチングウェッジ）
AW（アプローチウェッジ）
SW（サンドウェッジ）
パター
（次回、Vol.3「熊本はゴルフ天国・ゴルフ王国！」へ続く）
関連記事▼vol.１）「私、ゴルフ始めます！」