2025年9月25日（木）ゴルフ場で少し緊張した表情を見せるのはRKK熊本放送の後生川凜アナウンサー。ゴルフコースデビューまでに密着。初レッスンは5月31日、その後・・・

6月7日（土）

初めてのレッスンから1週間後、2回目のレッスン。

前回のレッスン後、筋肉痛はなかったらしい。フルマラソンを笑顔たっぷりに走り切り、社内の度肝を抜いた。ゴルフで筋肉痛にならないのも頷ける。

今回の先生は田中瑞希プロ。熊本国府高校時代には団体戦で全国制覇。1998年度生まれのいわゆる黄金世代のひとりとしてツアーでも奮闘した。

正しい姿勢でボールとの距離を一定にすること学ぶ。

50分間のレッスンの最後にはティーアップせず、マットに置いた状態（※）で、９番アイアンで90ヤード（約82ｍ）以上、飛ばしていた。

（※地面から浮かせずマットに置いた状態で打つことは易しくない。）

6月11日（水）

楽しくなってきたのか、その4日後。仕事を終え、屋外の練習場、いわゆる「打ちっ放し」へ初めて行ってみた。

先輩の田名網駿一アナウンサーが引率した。が、ゴルフにはまっている田名網先輩は自身も上達したい一心で、後生川アナウンサーの面倒はこれといって見てくれないようだった。

ここでは、うまく当たったり、当たらなかったりを繰り返し、少し、フラストレーションがたまったようだが、仕事のあとに爽やかな汗をかくことができた。

6月20日（金）

3回目のレッスンは仕事終わり。室内練習場に向かう途中で、珍しく後生川アナウンサーがボヤいた。

「仕事が忙しいと、練習に行くのが億劫になる」

レギュラー番組や特番などに追われる日々。仕方ないか・・・

さて、この日は再び平尾南生子プロのレッスン。平尾プロの人気は高く、かなり前もって予約を入れる。

改めて「グリップ」の握り方が大事だと教わり、ポコポコ打ち出した。

終盤、後生川アナがノッテきた。

「一番遠くへ飛ぶクラブで打ちたい」

人生初のドライバー（１番ウッド）

バシっと室内に響き渡る乾いた音。「気持ちいい！」という後生川アナの歓声が、その快音を追いかけた。＜動画あり＞

練習前のボヤキも取り消した。

※ゴルフは最大14本のクラブを使い分け「ボールを遠くに飛ばす」または「狙い通りの距離にボールを飛ばす」スポーツ

＜画像左から＞組み合わせの一例 ※男性用

1番ウッド（別名：ドライバ―）

3番ウッド（別名：スプーン）

3番ユーテリティ

4～9番アイアン

PW（ピッチングウェッジ）

AW（アプローチウェッジ）

SW（サンドウェッジ）

パター

（次回、Vol.3「熊本はゴルフ天国・ゴルフ王国！」へ続く）

