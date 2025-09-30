入来茉里（C）光文社／週刊FLASH 写真：千葉タイチ

【モデルプレス＝2025/09/30】女優の入来茉里が、30日発売の「週刊FLASH」（光文社）に登場。美しいバストを披露している。

◆入来茉里「週刊FLASH」1年半ぶり登場


女優として数々の映画、ドラマに出演するほか、「NHK高校講座 地学基礎」にMCとしてレギュラー出演中の入来が、1年半ぶりに本誌に登場。35歳という節目を迎え、大人の女性の色香をかつてなく感じさせる撮り下ろしを7ページにわたり披露している。

インタビューでは、20代を経て30代で至った心境の変化について語っている。（modelpress編集部）

