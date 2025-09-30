元でんぱ組.inc鹿目凛、グループ卒業後初グラビア披露 水着姿でスタイル際立つ
【モデルプレス＝2025/09/30】元でんぱ組.incの鹿目凛が、30日発売の「週刊FLASH」（光文社）に登場。グループ卒業後初のグラビアを披露した。
【写真】鹿目凛、水着姿で美ボディ際立つ
“ぺろりん先生”の愛称でイラストレーターとして活躍、現在は怪談士などにも活動の幅を広げる鹿目。グループ卒業後、初となるグラビアを披露した。
「柔らかい表情作りを意識しました」と本人が語る通り、くしゃっとした親近感溢れる笑顔を披露。透き通った美肌やスレンダーな美ボディも印象的な、充実の7ページとなっている。（modelpress編集部）
