絶品！ 基本のスイートポテト

ホクホクとしたサツマイモの甘みと、バターの豊かなコク。焼き立ての香ばしい香りに、思わず手が伸びるスイートポテトは、秋の味覚の代表格です。今回は定番からアレンジまでスイートポテトのレシピを8選ご紹介。裏ごし不要のお手軽レシピもぜひ試してみてくださいね。■【基本】本格＆定番！ なめらかスイートポテトレシピ2選バニラビーンズが優雅に香る、本格スイートポテト。丁寧に裏ごしすることで、舌の上でとろけるようななめらかな口当たりに。加熱する際は弱火にすると、焦げ付きや生クリームの分離を防ぐことができますよ。専用型がないときは、アルミカップで代用OKです。







【材料】（4人分）



サツマイモ 2本

塩(塩水用) 大さじ 1

砂糖 50g

生クリーム 大さじ 5~6

バター 40g

バニラビーンズ 1本 または バニラエッセンス

ラム酒 大さじ 1~1.5

卵黄 1個分



【下準備】



1、サツマイモは皮ごときれいに水洗いし2cmの厚さに切り、塩大1を入れた塩水に10分位つけておく。水気を切って耐熱容器に並べ、ラップを掛けて7〜8分加熱する。竹串がス〜ッと刺されば、サツマイモが熱いうちに皮をむき、裏ごしする。







2、バニラビーンズのサヤは縦に切り込みを入れ、中のバニラの粒を削ぎ取るように取り出しておく。







3、耐熱容器にバターを入れ、電子レンジで加熱し柔らかくする。



4、ケーキ型にバターを薄く塗っておく。



5、オーブンを200℃にセットする。



ここではガスオーブンを使用しています。オーブンにより温度差や焼き時間には違いがあるので、ふだんからお家のオーブンの癖を知っておくことをおすすめします。目安として小型の電気オーブンの場合、レシピより10〜20℃高い設定にして下さい。



【作り方】



1、鍋にバター、裏ごししたサツマイモ、砂糖、生クリーム、バニラビーンズを加え弱火にかける。







2、木ベラでなめらかになるまでよく練り混ぜ、なめらかになればラム酒を加えて火を止める。生地が固い場合は生クリームを加え、加減してください。生地がパサパサしている場合は、生クリームを減らして、卵黄を加えるといいですよ！







3、ケーキの型に2を詰め、表面に卵黄をハケで薄く塗り、オーブンに入れ、表面に美味しそうな焼き色がつくまで10〜15分焼く。







洋菓子店の味 なめらかスイートポテト







【材料】（でき上がり約 300g）



サツマイモ 300g

バター 30g

グラニュー糖 60g

生クリーム 25ml

卵黄 1/2個分

<ぬり卵>

卵黄 1/2個分

生クリーム 少々



【下準備】



1、サツマイモは皮ごと水洗いしてラップで包み、電子レンジで竹串がスッと通るまで加熱する。熱いうちに皮をむき、網などで裏ごししてペースト状にしておく。







2、バターは常温にもどしておく。



3、オーブンは200℃に予熱しておく。



【作り方】



1、ボウルにペースト状のサツマイモと、柔らかくしたバターを入れ、押しつけるようにして混ぜ、グラニュー糖を2回に分けて加え、さらに混ぜ合わせる。







2、生クリーム、卵黄を加えて混ぜ、鍋に移して手につかなくなるくらいまで火練りをして水分をとばす。







3、(2)を適当な大きさに分割して丸め、サツマイモの形のイメージで成形し、オーブンシートを敷いた天板に並べる。







4、＜ぬり卵＞の卵黄と生クリームを混ぜ合わせ、(3)の表面にぬり、200℃に予熱しておいたオーブンで、表面に焼き色がつくまで焼く。







【このレシピのポイント・コツ】



ここではガスオーブンを使用しています。オーブンにより、温度や焼き時間には違いがあるので、ふだんからお家のオーブンの癖を知っておくことをおすすめします。



なめらか濃厚！ スイートポテト







【材料】（4個分）



サツマイモ 250~300g

三温糖 大さじ 4

バター 10g

卵黄 1個分

オレンジジュース(100％果汁) 大さじ 1~2

生クリーム 大さじ 1

シナモンパウダー 適量

<ママレードソース>

ママレード 大さじ 2

キルシュ 小さじ 2



【作り方】



1、サツマイモは両端を少し切り落とし、皮ごと水洗いして長さを半分に切り、さらに縦半分に切る。三温糖大さじ1を切った面ではさんで、ラップで包み、電子レンジに6〜7分位かける。竹串がスッと刺さったらOKです。電子レンジは600Wを使用しています。オーブンを230℃に予熱し始める。







2、サツマイモが熱いうちに皮をむき、マッシャーでつぶす。残りの三温糖とバターを加え、木ベラでバターが溶けるまでよく混ぜ合わせ、さらに卵黄、オレンジジュースを混ぜ合わせる。シナモンパウダーを混ぜ、生クリームを少しずつ加えながら、混ぜ合わせる。







3、アルミのカップに(2)の生地をスプーンで入れ、230℃に予熱しておいたオーブンで表面に焼き色がつくまで約9分焼く。焼いている間に＜ママレードソース＞の材料を混ぜ合わせ、焼き上がったスイートポテトにかける。







メープル風味のスイートポテト







【材料】（2人分）



サツマイモ 120g

メープルシロップ 大さじ 1~1.5

塩 少々

バター 5g

卵黄 1個分

生クリーム 小さじ 1.5

メープルシュガー 適量



【下準備】



1、サツマイモは皮つきのまま水洗いし、ぬれたままラップに包み、電子レンジで竹串がスッと通る位まで3〜4分加熱する。電子レンジは600Wを使用しています。







【作り方】



1、サツマイモが熱いうちに皮をむいてマッシャーでつぶし、メープルシロップ、塩、バターを加えて混ぜ合わせる。







2、全体に混ざったら卵黄、生クリームを加えて混ぜ合わせ、アルミのカップに分け入れ、メープルシュガーを全体にかける。トースターで表面に焼き色がつくまで焼き、器に盛る。







スイートポテトバーケーキ

スイートポテトパイ 冷凍シートで簡単 サクッなめらか

秋スイーツ！ なめらかスイートポテトのタルト

スイートポテトマフィン

なめらかな口どけと濃厚な味わいは、洋菓子店の一品のよう。卵黄をたっぷりと混ぜ込むことで、サツマイモの風味が一層引き立ちます。フードプロセッサーを使えば、手間のかかるペーストがあっという間に完成。子どものおやつや、お弁当のデザートにもおすすめです。■【裏ごしなし】ホクホク感がたまらない！ 簡単レシピ2選裏ごしなしだからこそ、サツマイモの素朴なホクホク感を存分に堪能できるレシピ。鳴門金時を使えば、まるで栗のような上品な甘さが際立ちます。バターと三温糖の深いコクに、オレンジジュースの爽やかな酸味が加わって、ひと味違うおいしさに。温かい紅茶と一緒に、ゆったりとしたティータイムをどうぞ。火を使わず、材料を混ぜるだけで完成する手軽さが魅力。メープルシロップの芳醇で甘い香りが口いっぱいに広がり、サツマイモの温かみのある食感をより一層引き立てます。オーブンを使わないので、子どもと一緒に作るのも◎。思い立ったらすぐに作れる、おうちカフェにぴったりの一品です。■【アレンジ】パイやタルトに！ スイートポテトの「アレンジ」レシピ4選ザクザクとしたビスケット生地と、しっとりなめらかなスイートポテトが絶妙なハーモニーを奏でます。手軽に作れるのに、見た目もおしゃれ。ワックスペーパーで包めば、持ち運びしやすいので、手土産やピクニックのおともにぴったりです。スイートポテトが少しだけ余ってしまったら、ぜひ試してほしいのがこちら。冷凍パイシートを使えば、サクサクのパイとホクホクのスイートポテトのダブル食感が楽しめます。パイシートのサイズを調整して、ミニパイや一口サイズにするのもGood。誰でも失敗なく作れるので、初心者でも気軽に試せます。モンブランのような、パティシエ顔負けの本格タルト。自家製のタルト生地とスイートポテトのフィリングに、たっぷりのバターを使うことで、深みのある豊かなコクが生まれます。見た目も華やかなので、秋のスペシャルなおもてなしや、大切な人への手作りのプレゼントにも良さそうですね。ホットケーキミックスを使う、失敗知らずのスイートポテト風マフィン。サツマイモはあらかじめレンジで加熱しておくので、生焼けの心配がありません。粗くつぶしたサツマイモを混ぜ込むことで、しっとりやわらかな食感も味わえます。■手作りスイートポテトで秋の味覚を堪能！ひと口食べれば、サツマイモの自然な甘みが口いっぱいに広がる手作りスイートポテト。裏ごしの有無やアレンジで、さまざまな食感や風味に出会えるのが魅力です。基本のレシピをマスターしたら、ケーキやパイ、マフィンなど、いろいろなアレンジにも挑戦してみてくださいね。あなた好みのスイートポテトを見つけて、秋のティータイムを楽しみましょう。(ともみ)