

この漫画は書籍『発達障害、認められない親 わが子の正解がわからない』（著者：ネコ山）の内容から一部を掲載しています（全14話）。

■これまでのあらすじ

夫は、ミルクや食事、お風呂やおむつ替えなどの世話はこなすタイプでした。しかし、子どもに話しかけず無言で作業的に行うため、さくらのモヤモヤは増すばかり。そんな中、ユリに手術が必要な病気が発覚し、頻繁なケアが必要となったため、シュウの世話を十分にできなくなってしまいました。頼れない夫、目を離せない多動なシュウ、病気で手のかかるユリという状況に、さくら自身も疲れ果てそうになります。それでも、シュウに申し訳ない気持ちから支援センターに連れて行こうとしますが、思うように動かないシュウにイライラが募り、さらに焦燥感に包まれるのでした。



心身ともに疲弊していたさくらは、家にいてもかんしゃくで暴れるシュウに耐えられず、公園へ連れ出していました。しかし、誰かが来るとトラブルを起こしそうになり、すぐに帰るしかなく、次第に怒鳴るようになってしまい自己嫌悪に陥りました。そんな中、ご近所の乾さんから「怒鳴り声が聞こえる」と言われ、焦ります。シュウの行動が発達障害の特徴に当てはまると感じて夫に相談するも、夫は無言で去ってしまいました。孤独と絶望の中で、さくらは療育につながった鳥居さんと会い、自分だけが前に進めていないと感じて落ち込みます。発達支援センターに通うためユリを預けたいと夫に相談しても、発達障害は「誰基準なのか」ときつい言葉で返されてしまうのでした。



