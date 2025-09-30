ドジャースは２９日（日本時間３０日）、３０日（同１０月１日）に初戦を向かえるワイルドカードシリーズの本拠地・レッズ戦の先発をブレーク・スネル投手（３２）が務めると発表した。山本由伸投手（２７）は第２戦に先発予定で、１勝１敗でもつれた場合には第３戦で大谷翔平投手（３１）が先発する見込みだ。

スネルは１８年にレイズ、２３年にパドレスでサイ・ヤング賞を受賞した左腕。今季からドジャースに加入した。開幕ローテ入りをつかんだが、２試合に登板しただけで左肩を痛めて負傷者リスト（ＩＬ）入り。８月にようやく復帰した。最終的には１１試合に登板して５勝４敗、防御率２・３５。ポストシーズンは１９、２０年にレイズ、２２年にパドレスで経験があり、通算１２試合に登板（うち先発１０）して４勝３敗１セーブ、防御率３・３３をマークしている。今季はレッズ戦の登板はなかったが、これまでの２登板では２勝無敗、防御率１・８０と得意にしている。

レッズは第１戦にハンター・グリーン投手（２６）が先発する。メジャー４年目の今季は１９試合に登板して７勝４敗、防御率２・７６をマークした右腕。今季の直球の平均球速が９９・５マイル（約１６０・１キロ）をマークした剛腕だ。大谷は、今季は８月２５日に対戦して三飛、四球、一ゴロの２打数無安打。通算でも三塁打が１本あるが、７打数１安打、３三振の打率１割４分３厘と抑え込まれ、本塁打と打点はない。