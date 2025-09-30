反政府デモ暴徒化から１か月、怒りくすぶるインドネシア…背景に大統領肝いり「無料給食」政策

【ジャカルタ＝作田総輝】インドネシアの反政府デモは、８月２８日にデモが暴徒化してから１か月が過ぎた。

過激なデモは影を潜めたが、労働者や学生による抗議は収まらない。政府の対応は後手に回り、国民の怒りがくすぶっている。

ジャカルタの国会議事堂前で２４日、全国から集まった農業従事者が農地改革などを訴えた。抗議デモは数千人規模に膨らみ、周辺では「警察官の弾圧行為を止めろ」などと書かれた横断幕が揺れていた。

反政府デモは、国会議員が受け取っていた月額５０００万ルピア（約４５万円）の住宅手当に対する反発がきっかけとなり、８月２５日にジャカルタで始まった。２８日にバイクタクシーの運転手が警察車両にひかれて死亡すると国民の怒りに火がつき、過激化した。スラウェシ島マカッサルでは２９日、デモ隊が地方議会庁舎に放火し、死者も出た。

問題の住宅手当は９月３日、廃止が発表された。プラボウォ・スビアント大統領は８日に内閣改造を行い、予算配分について批判を浴びた財務相を交代させた。

だが、抗議行動は続いている。背景にあるのは、プラボウォ政権が無料給食プログラムに巨額の予算を投じる一方、雇用対策などを軽視しているという国民の不満だ。大統領の肝いり政策である無料給食は１月の開始以降、約６０００人の食中毒被害が出たことが明らかになった。それでも政府は、無料給食の事業費２６８兆ルピア（約２兆４０００億円）を２０２６年予算に計上すると発表している。

政府が各地の映画館で９日から放映した広告動画も物議を醸した。「今こそ対処しなければならない」と訴えるプラボウォ氏の過去の演説とともに、無料給食の受益者数などをアピールする内容で、本編前に約１分間流された。放映直後からＳＮＳで批判が噴出し、１４日に終了した。

インドネシア戦略国際問題研究所のニッキー・ファリザル研究員は「広告動画は一種のプロパガンダで、国民の不評を買うことが想像できない政府は鈍感だ」と指摘し、「エリート層がこのまま失策を重ねれば、抗議デモが再び過激化する恐れがある」と語った。