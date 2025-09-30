

フリーランスの呪物収集家として活躍する田中俊行さん（47歳）。高収入のうえ「生活費はほぼかかっていない」が、お金は貯まらないという（写真：YouTube「倹者の流儀」より）

【写真を見る】「ポテンシャルが高すぎる」呪物収集家の田中さん（47歳）の《お金が貯まる暮らしぶり》

節約系YouTuberである私くらま（「倹者の流儀」）の元に、「お金のことがわからない」と相談を寄せた田中俊行さん（47歳）。

前編でお伝えした通り、オカルトコレクターとして活躍する田中さんは年商2000万!?と推察されるが「有り金はすべて呪物につぎ込む」「通帳残高は2万3000円」と、お金をうまく貯められていない模様。

ただし、呪物以外には欲がなく、家賃3.3万円のアパートに住み、エアコンも使わないといった生活ぶりは質素を通り越して無欲だ。そんな彼は、どのように貯金をすべきなのか。

徹底した節約・投資で資産7000万円を築いた私が、田中さんの「強み」を生かし、億を目指す資産形成術をお伝えする。

高収入だからこそ「何とかなるだろう」と楽観的

くらま：田中さんがどうしたらお金を貯められるか、今から改善案を3つ提案していきます。言ってみれば、この3つができていないから、お金が貯まらないんですよね。

まず1つ目は、「貯める意味」を見つけることです。稼いでいるのに貯められない人の特徴って、貯める意味がわかっていないんです。特に田中さんは高収入な方なので「何とかなるだろう」と楽観的というか自分の収入がずっと続いていく前提で考えていませんか？

田中：確かに。ずっとあるもんだという考えで動いていますね。



なお、前編で田中さんの自宅を拝見した後、廊下に場所を移して話をしているのは、私くらまが体調不良になったため。「立ったらあかん場所」に入ってしまっていたとのこと。早く教えて欲しかった……（写真：YouTube「倹者の流儀」より）

くらま：フリーランスだから収入が不安だと言っている割には、やっている行動は「今後もこの収入が続く」ことが前提なんですよ。矛盾してません？

田中：してますね……。

くらま：そこを変えていきましょう。今は一流企業の社員でも、いつリストラされるかわからない時代なんです。日本は雇用の流動化が進んでいるので、会社員もフリーランスみたいな形になっていきます。

一方で、フリーランスとして独立してから10年後まで生存している確率も約1割と言われています。だから9割ぐらいは辞めちゃってる。

田中：じゃあ本当に一部の人しか残ってない。

貯金は、好きなことで生きる「自由への切符」

くらま：ちなみに田中さんは、フリーランス何年目ですか？

田中：高校卒業からずっとですね。30年近く。アルバイトの経験はありますけど、会社員になったことはありません。



「働いたことない」という田中さん（写真：YouTube「倹者の流儀」より）

くらま：それまでは年収200万円とか？

田中：多分。怪談家としてのメディアデビューが2013年頃で、そこから徐々に仕事をいただくようになって。しっかりお金が回り出したのは、ここ5年くらいですね。

くらま：キャリアとしてはかなり少数派ですね。ただし、今後もそれが続く保証はない。

田中：オカルト業界も、他に会社員とか本業を持っている人が多いです。オカルト1本で飯食ってるのは本当に一部で、何人もいないです。



ずっとフリーランスで、今はオカルト1本で生計を立てる田中さん。自宅にはこれまで集めてきた呪物がぎっしり（写真：YouTube「倹者の流儀」より）

くらま：今47歳で、あと13年フリーランスを続けるとします。何もしていなかったら「60歳貯金なし」になる。こっちのほうが怪談じゃないすか、ゾッとしません？

田中：怖いな……。

くらま：体力的にもこれから落ちていって、がむしゃらに働けなくなるじゃないですか。呪物の手入れや収集、整理の時間と、今後も呪物を所有していくためには、お金が必要だと前向きにとらえるべきです。貯金は田中さんが好きなことで生きる「自由への切符」というか。

田中：なるほど！ それが提案してくれた「お金を貯める意味」につながっていくんですね。ん、でもちょっと待って、60歳まで13年じゃないですか。億の貯金なんていけますか？

くらま：田中さんのポテンシャルならいけると思いますが、本当に超節約家の僕ぐらい、引かれるほど徹底しないとダメですね。ただ、そうすると呪物収集ができなくなる。僕は節約家なんでお金を使わないことが仕事なんですけど、田中さんは呪物収集が仕事。

田中：じゃあ、くらまさんがリアルに考えて、今の僕があと10年でどれくらい貯められると思いますか？

くらま：多分2000万〜3000万円はいけると思います！



年間1000万円以上も呪物に費やしてきた（写真：YouTube「倹者の流儀」より）

「自動化」してお金を貯める

くらま：そこで2つ目に提案したいのが、お金持ちになる行動を「自動化」することです。まず田中さんの今のお金状況を分解すると以下のようになるんです。

稼ぐ力：100点

貯める力：30点

増やす力：0点

くらま：バランスが偏っていますが、裏を返すと「稼ぐ力」が突き抜けてるってことですよ。

田中：お金のことはわからず、呪物について夢中で行動していたら十数年経っていたようなもので。



「稼ぐ力」が突出した田中さんのポートフォリオ（写真：YouTube「倹者の流儀」より）

くらま：労働者としての理想の形ですね。世の中の人の多くが、朝イヤイヤ満員電車に乗って会社へ行き、理不尽な上司の叱責にあいながらも生活のために仕事をしている。

だけど田中さんは、自分が好きなことを仕事にしていて向上心がある。呪物収集をすること自体が自己投資で、収入アップにもつながるし、実際それで1000万円以上稼がれている。

お金持ちになるには、瞬間的な労働では意味がないんですよ。要は芸人さんだったら一発屋ではなく当て続ける、長く続けることが重要。その中で時流にあった仕事をしている点でも完璧だと思います。

次は貯める力なんですけど、30点と言いましたが、ポテンシャルは30点以上。というのも、この田中さんの部屋にはエアコンがなく、スポットクーラーのみですが、この猛暑の中を耐えているって普通じゃないんですよ。

ざっくり月の生活費を10万〜12万円とすると、年間生活費が120万〜144万円ぐらい。それ以外はすべて呪物のための出費です。数字だけ見ると収入の8〜9割が呪物なんですけど、実はこれ僕の暮らしぶりと同じなんですよ。僕の生活費は6万〜8万円で他はすべて貯蓄です。なんか似てません？

田中：たしかに！ 貯金にいくか呪物に使うかが違うだけで。



エアコンのない部屋の中はサウナ状態。しかしこれを「無料サウナ」とポジティブにとらえている（写真：YouTube「倹者の流儀」より）

田中さんが資産を増やすには？

くらま：世の中の年収1000万〜2000万円の人は稼いだ分、生活レベルを上げますが、田中さんはまったくそこの欲求がない。なんでなんですか？

田中：何やろ、1人寝れるスペースがあれば、それだけでいいかなと。



「起きて半畳寝て一畳 天下取っても二合半」の格言を体現する田中さんの質素な暮らし（写真：YouTube「倹者の流儀」より）

くらま：ちなみに、酒、タバコ、ギャンブル、女性関係がお金を失う「4種の神器」と僕は呼んでいるんですが、この中で田中さんはタバコだけ当てはまりますよね。

田中：タバコは全部ファンの皆さんにいただいていて……。あ、僕からは買ってくれって言ってないですよ。でも好きな銘柄も調べて持ってきてくれるんですよ。ありがたいことに。



唯一の嗜好品もいただきもので凌いでいるという田中さん（写真：YouTube「倹者の流儀」より）

くらま：とにかく低コストで生きてますね。節約家の僕ですら、エアコンはつけっぱなしですから。すごいっすよ、マジで。年商2000万円で3.3万円の風呂なしアパートは普通じゃないですよ。

最後の増やす力とは、投資のことです。資本主義社会では、投資していくことでお金は増えていきますから。さらに、いま日本は2〜3%、年間インフレしてますよね？ この値上がりに負けないような運用をしていくべきです。

田中：やってみたいけど、投資をよくわかってないし、そこに時間を費やせないなと。

くらま：時間を費やす必要ないですよ。これに最初にお伝えしたお金を貯める「自動化」が必要になるんです。

田中さんはあればあるだけ使っちゃうタイプだけど、ないならないでそれに適応できる。なので、毎月口座に入るお金を証券口座などで自動積み立て設定してしまえば、田中さんの意思に関係なく毎月貯められます。



田中さん自身はお金のことは無頓着だというが、年商は2000万円ほどと予想される（写真：YouTube「倹者の流儀」より）

13年後には5000万円を超えているかも!?

田中：どうやってやるんです？

くらま：おすすめは手数料の低いネット証券（SBI証券や楽天証券）です。購入する投資信託で僕がおすすめしているのは、全世界株式（オール・カントリー）ですね。

3000社ぐらい世界中の株を買う仕組みで、世界経済がよくなるとその株も上がるんです。世界の経済は毎年上がっていて、今年は10%ぐらい上がっている。仮に1000万円入金していたら100万円増えたことになります。

田中：すげー！

くらま：株式は長期的に見ると上がっていく可能性が非常に高く、物価高インフレ時代に合っている資産形成です。自動積み立て設定をすればすぐに貯まると思います。ちなみに毎月いくら消えても気づかないですか？

田中：20万円消えても気づかないです。

くらま：じゃあまず月20万円を自動積み立て設定で貯めましょう！ そうしたらたとえば10年後に仕事が減ってきたとしても、証券口座開いてみたら数千万円あるっていう状況も全然考えられますよね。

田中：マジか……。

くらま：毎月20万円の入金で年間240万円、13年で3120万円入金できるので、複利を考えると5000万円を超えるかもしれません。



稼ぐ力があり、生活自体が倹約家そのものなので、仕組みさえ整えればお金は貯まりそうだ（写真：YouTube「倹者の流儀」より）

好きなことで節約すること

くらま：3つ目は、好きなことで節約することです。というのも、呪物を活用した節約術があるんじゃないかなって。現在は所有点数が多くて、置き場にも困ってるわけですよね。

田中：困ってます。



くらま：たとえば、呪物博物館を作るとして、物件を法人契約とかで借りるじゃないですか。

そこで呪物展示会をして、入場料を取って、そのお金で呪物のケアやさらなる購入に充てていく。呪物でお金を生む、投資と同じです。

田中さんがメディアに出たら行きたい人が増えて、相乗効果になりますし、そこに田中さんが住んじゃえば家賃節約もできます。

田中：無敵やん。

くらま：あと、呪物のレンタル業とか面白そう。金運が上がる呪物を貸し出すとか、もしくは“白呪物”がたくさんある展示会はご利益がありそう。

田中：確かに面白いですね、どの提案もめちゃくちゃいい。旅行に出て集めるばかりで、本当の意味で呪物のことを考えていなかったと反省しました。だから呪物の将来も考えて、ずっと大切にしていくためにまず投資をします！

くらま：本当ですか？ よかったです。“億り人”を目指して、一緒に頑張りましょう！



呪物のためにお金を貯めると、決意を新たにした田中さん（写真：YouTube「倹者の流儀」より）

（構成：横田ちえ）

（くらま ： 倹者の流儀／節約系ユーチューバー）