11月21日に公開される、倍賞千恵子と木村拓哉が共演する山田洋次監督の新作映画『TOKYOタクシー』に、明石家さんまが声の出演を果たしていることがわかった。

参考：木村拓哉と倍賞千恵子が2人きりでレストランや街中へ 『TOKYOタクシー』新場面写真公開

本作は、2022年に日本公開されたフランス映画『パリタクシー』を日本を舞台に置き換えリメイクしたヒューマンドラマ。さえない日々を送るタクシー運転手と、彼が偶然乗せることになった、人生の終活に向かうマダムとの運命的な出会いと奇跡を描く。

山田監督作品には欠かせない女優・倍賞が、終活に向かうマダム・高野すみれを演じる。また、『武士の一分』以来19年ぶりの山田組参加となる木村が、そんなすみれを乗せるタクシー運転手・宇佐美浩二を演じた。

そのほか、蒼井優、迫田孝也、優香、中島瑠菜、神野三鈴、イ・ジュニョン、笹野高史が共演に名を連ねている。

さんまが演じるのは、運転手・浩二（木村拓哉）の仕事仲間・佐田。ある女性からの依頼を、自分の代わりに引き受けてほしいと浩二に頼み込む。そのある女性こそすみれ（倍賞千恵子）で、佐田は浩二とすみれが出会うきっかけを作る重要な役どころだ。電話の声のみで陽気でコミカルな人物像を想像させる、まさにさんまにしか演じられない役となっている。

出演オファーがきた時の気持ちについてさんまは、「木村さん出演で、そして山田洋次監督の作品という事で何も考えず二つ返事でOKと言いました」と、憧れだった山田監督作品への参加に即決だったと明かした。また、長年の友人でもある木村との共演について、「何度も共演はしているんですが、今回は監督が山田洋次さんなのでちょっと緊張しました」とコメント。さらに、山田監督の演出は厳しかったと語り、「徹底的にこだわる方と聞いていたんですが、まさか（監督に）私が徹底的にやられるとは思いませんでした（笑）」とユーモアを交えて振り返り、演技での苦労を滲ませた。今回声だけの出演にもかかわらず、アフレコではなく撮影現場で実際に木村と一緒にかけ合いをしながら収録。収録の合間には、木村と和気あいあいと談笑するなど、芝居でも息の合った様子を見せていた。

映画『TOKYOタクシー』 明石家さんまメイキング＆クランクアップコメント映像 あわせて、撮影現場での様子を捉えたメイキング映像と写真も公開。メイキング映像では、憧れだった山田監督から演出を受け、緊張しながらも真剣な表情で演技に挑むさんまの様子や、別室で木村とかけ合いの芝居をする様子が収められている。山田監督からの「もう少し関西弁を抑えてほしい」というまさかの要望に、「なぜ俺を起用してくれたんや？ （笑）」と笑いながらツッコミを入れていたようだが、すぐさま山田監督の意図を汲み取り、演技に反映。終始笑いに包まれた現場であった様子が映し出されている。

メイキング写真には、緊張していたさんまを労うかのように、木村と山田監督が一緒に笑顔で肩を並べている姿を捉えたクランクアップ時が写し出されている。

明石家さんま コメント

出演が決まった時の気持ち木村くん出演で、そして山田洋次監督の作品という事で何も考えず二つ返事でOKと言いました。

木村との共演について何度も共演はしているんですが、今回は監督が山田洋次さんなのでちょっと緊張しました。僕、声の出演なんです。顔は映ってないんですけどね（笑）

監督の演出について厳しかったです。徹底的にこだわる方と聞いていたんですが、まさか（監督に）私が徹底的にやられるとは思いませんでした（笑）

観客へのメッセージ『TOKYOタクシー』面白いです！ まだ（撮影は）2シーン目なんですけどね（笑） （スタッフの皆さん）がんばってください！（文＝リアルサウンド編集部）