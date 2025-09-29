ボトックス注射は効かなくなる？ 繰り返し施術の意外な落とし穴【医師解説】

気になる表情ジワなどを改善するのに用いられる「ボトックス注射」は、手軽に受けられる治療として人気を集めています。ボトックス注射はいつ受けるべきか、「メディカルプラスクリニック新宿」の林先生に問いかけました。

監修医師：

林 和弘（メディカルプラスクリニック新宿）

産業医科大学医学部卒業。その後、北里大学医学部形成外科入局、都内美容クリニックで経験を積む。2008年、東京都渋谷区に位置する「メディカルプラスクリニック新宿（旧・メディカルプラスクリニック）」の院長に就任。医学博士。日本形成外科学会専門医・指導医、日本美容外科学会（JSAPS）専門医。日本抗加齢医学会、日本頭蓋顎顔面外科学会の各会員。

編集部

ボトックス注射を受けるのに適したタイミングはあるのでしょうか？

林先生

施術する部位にもよりますが、ボトックスの効果が表れるのは注射をしてから2～3日後より1週間後とされています。そのため、大事なイベントがある場合は、内出血のリスクも加味して、日にちを逆算し施術を受けるのがいいと思います。

編集部

部位によっても効果の持続期間は異なるのですか？

林先生

部位による効果持続時間はあまり差がないと感じており、一般的に効果は3～6カ月持続するとされています。そのため、効果が弱まる4～5カ月間隔での治療がおすすめです。

編集部

連続して注射しても問題ないのですか？

林先生

繰り返し注射することによる問題は経験上ほとんどありません。ただし、少なくとも効果が弱くなってからおこなうことをおすすめします。注射を繰り返すことで、ボトックスに対する抗体ができてしまい、効果が無くなったり弱くなったりする報告もありますが、その割合は1～3％と決して高くはありません。

編集部

最後に、読者へのメッセージをお願いします。

林先生

ボトックス注射は美容医療の分野でも、ポピュラーな美容施術として確立されており、過度に不安になる必要はありません。しかし気をつけたいのは、ヒアルロン酸注入と違い、施術後の修正はほぼ不可能ということです。そのため、満足度の高い治療を受けるには、医師の技術と経験を考慮して医療機関を選択することが必要です。どこで治療を受けても同じ効果が得られるというわけではないため、決して価格だけで安易に選ばず、信頼できる医療機関を選ぶようにしましょう。

