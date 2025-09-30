

オカルトコレクターで呪物収集家の田中俊行さんのお宅に伺った、くらま（写真：YouTube「倹者の流儀」より）

節約系YouTuberである私、くらま（「倹者の流儀」）の元に、47歳の男性から「お金の貯め方がわからないんです……」と悩みが届いた。なんとその方は、年商は2000万円!?もあると推察されるのだが、有り金をすべて《呪物収集》に費やしてしまうため、手元にまったく残らないらしい。

強烈な個性の持ち主の予感……。徹底した節約・投資で、現在は資産7000万円を築いた私の腕が鳴る。これまで蓄積してきた経験値とお金の知識は、どんな強い個性の持ち主にも役立つはずだ。まずはその生活の実態を見るため、男性の自宅へ向かった。

部屋を埋め尽くす「呪物」たち

くらま：こんにちは。今日は今後の資産形成についてお手伝いさせてください。早速ですが、自己紹介をお願いいたします。

田中：オカルトコレクター、呪物収集家の田中俊行です。趣味で呪われた物を集めていたところ、それが皆さんに注目いただいて、このような肩書を名乗っています。普段は怖い出来事や不思議な現象を取材してライブで話したり、本を書いたりして生計を立てています。



恐る恐るドアをノックすると、呪物収集家の田中俊行さん（47歳）が現れた（写真：YouTube「倹者の流儀」より）

くらま：呪物って『呪術廻戦』で出てくるようなやつですよね？ この部屋を埋め尽くしているのは全部呪物ですか？ 近づいて僕も呪われないですか……？

田中：わかんないです。僕は集める専門で霊能力者じゃないので。ただ、呪物は接触するのが一番よくないので、部屋では何も当たらないよう、くれぐれも気を付けてください。

くらま：……これだけたくさんだと避けきれなそうですね。



壁側に置かれた棚はもちろん、床に至るまで呪物で埋め尽くされた田中さんの自宅（写真：YouTube「倹者の流儀」より）

田中：呪物も一応わかってくれてると思うんですよ。仮に触れちゃった場合は僕が後で謝っときますんで大丈夫です。

くらま：お寺みたいな匂いがしますが、お香焚いてます？

田中：焚いてます。呪物のためのルーティンがありまして。呪物の中にもいわゆる髪の毛が伸びる人形みたいなのもありますし、祀られていた物もあるんで、中には取り扱いのルールがあるんですよ。朝は呪文を唱えるとか、お香を焚くとか。



床一面どころか天井まで呪物が積み上がり、人が通ることも難しい（写真：YouTube「倹者の流儀」より）

エアコンのない過酷な環境

くらま：今日、外気が38℃あるんですが（取材日は8月）、めちゃくちゃ暑くないですか？ この部屋。

田中：このアパートはエアコンの室外機を取り付けられないんですよ。だから窓のほうにスポットクーラーを置いているんですが、全然効かないっす。

くらま：体調悪くなりません？

田中：僕はもう慣れてるんで。夏は逆にいいです。お金払わなくても家でサウナできるんで。だから、お金払ってサウナ行っている人はバカだなと思ってます。



「呪物に触れたらダメ」だと言われるものの、かなり難易度の高いミッションだ（写真：YouTube「倹者の流儀」より）

くらま：んなわけあるかい！……ちなみにこれだと電気代めちゃくちゃ低いと思うんですけど。

田中：いやー、電気代もよく見てないんですよね。収支がわかってなくて。でも夏は1万円くらいかかっていると思うんですよ。

くらま：古くて電気代食うタイプの家電ですね。

田中：あ、そうなんや……。

くらま：ちなみに、呪物でご利益があるものはありません？ お金が貯まるとか。

田中：ありますよ。タイの呪物になると、ギャンブル運や金運があるものもあって。これは「プラクルアン」ってタイのお守りで“人の骨”なんですけど、お金持ちになる呪物です。



タイのお守り「プルクルアン」（写真：YouTube「倹者の流儀」より）

くらま：骨!? まさか大富豪の骨とかじゃないですよね？

田中：これは戦士の骨です。タイのお守りや呪物は、効果は現世利益なんですよね。来世とかじゃなくて。お金持ちになる、異性にモテる、権力を持てるなど現世で利益がある。お金持ちの骨だとしたらより効果も高くなります。

くらま： これ、金運を高めるために無理やり金持ちを……その、どうにかしてしまって骨にするってのもありそうですよね？

田中：ありますけど……。まあ犯罪ですから。

くらま：そういう作り方をすると、いわゆる特殊呪物というかヤバいやつになるってことですね……。



いわくつきのダルマ大師の絵。所有すると体調が悪くなる呪物だそう。ちなみに田中さんが体調を崩すのは、きちんとしたエアコンがないせいでもある（写真：YouTube「倹者の流儀」より）

年商2000万円!?なのに家賃3.3万円

くらま：家賃はどれくらいなんですか？

田中：3.3万円です。

くらま：マジっすか？ 築古そうだけど都心の駅からほどほどの距離で5万円以上はしそうですけど、まさか田中さんの呪物のせいで家賃下がってる？

田中：違う違う。トイレ共同で風呂なしですから。といってもほぼ住人がいないので、トイレは1人で使ってるようなもので、コスパ最高です。



部屋の奥も足の踏み場がない（写真：YouTube「倹者の流儀」より）

くらま：田中さんの年収はどれくらいですか？

田中：これわからないんですよ。お金の勉強もしてなくて、管理も税理士に任せきりで、入ったら入っただけ呪物に出ていくんで……。



ハードロックバンドのKISSのようなデスメタル風メイクを人形にしたところ、メイクした人が呪われたというもの。くらまは現場の中でこれが一番気に入った（写真：YouTube「倹者の流儀」より）

くらま：田中さんはすごく活躍されていて、年商は2000万円ぐらいと推測してるんですけど。手取りで年収は1000万円以上あるのでは？

田中：そんなにあるかな……？ 本当に金ないっすもん。ぶっちゃけ、昨日、通帳残高を見たら2万3000円でした。確かに2000万円ぐらい稼いでいるかもしれないですが、呪物に使ってるし手伝ってくれる人にも払ってるので。実際は（手取りは）もっと低いと思います。

くらま：借金は？

田中：バリバリあります。クレジットカードで。呪物はクレカで切れるものもあるので。



「呪物はクレカで切れる！」。くらまは新たな知見を得た（写真：YouTube「倹者の流儀」より）

食事は「いただいたお菓子」

くらま：キッチンはどちらに？

田中：布が乗っていてモノで埋め尽くされているところです。もう手を洗うのも一苦労です。歯磨きや洗顔は全部銭湯で済ませています。冷蔵庫もこの下にありますが、封印されたように開きません。



赤い丸がキッチンのシンクがあるところ（写真：YouTube「倹者の流儀」より）

くらま：じゃあ自炊はしないんですね？

田中：元々はやっていたけど、今はしないですね。食事はファンの方からいただいたお菓子で済ませてます。

くらま：食費めっちゃ低そうですね！ 娯楽費はどうですか？

田中：ないですね。呪物を買うだけ。お金を使うとしたらイベント時の打ち上げぐらいです。

くらま：とすると、家賃、光熱費、食費もろもろ合わせて月10万円ぐらいですよね？ かなり節約できてません？ 本当にお金貯められないですか？

田中：貯まらないですよ。その分、呪物を買っちゃうんで。収集のために国内だけじゃなく海外にも行きますから。旅で半月留守にすることもあって、旅費はかなりかかっています。

くらま：年商2000万円、手取りが1300万円と仮定して、生活費は月10万円計算で年120万円じゃないすか。となると、単純計算で1100万円くらいを呪物につぎ込んでいる感じになりますね。

田中：えぐいですね。そんなに稼げているとは思えないですけど……。呪物に使いすぎてわからなくなってますね。



ゴミ袋のようなものに入ったそれらは、ファンの方々にいただいたお菓子。これが田中さんの食事になるという（写真：YouTube「倹者の流儀」より）

くらま：車やバイクは？

田中：持ってないですね。

くらま：（民間の）保険には入られてるんですか？

田中：入ってないです。

田中さんの「理想の結婚相手」

くらま：ご結婚はされてますか？

田中：もちろん独身です。でも結婚願望はあります。

くらま：どんな相手が理想ですか？

田中：自分にできないことを補ってくれる人がいいです。税金回りの社会的なこととか、身の回りの生活とか……。

くらま：それは人を雇えばよいのでは……？ あっ、でも言い方を変えれば、稼ぐのは田中さんの役割ということで、専業主婦になって家族をサポートしたいと考えている方がいれば相性がよさそうですよね。

田中：そうです、そうです！



呪物が床中を埋め尽くす田中さんの部屋。寝るのはこの赤い座布団1枚の上だという（写真：YouTube「倹者の流儀」より）

くらま：ただ、今のままでは呪物がメインすぎますよね……。結婚相手も呪物のことを考えてくれる人でないと。田中さん的に優先順位は自分自身と呪物、どちらが上ですか？

田中：呪物がもう断トツで上で、僕はそのずっと下です。

くらま：じゃあ結婚するときには、親への挨拶よりまず呪物に挨拶しないといけないですね。

田中：あっ、親への挨拶とかいらないです。呪物だけでいいです。



大事そうに呪物を抱える田中さん。ご本人は呪われていないというが……（写真：YouTube「倹者の流儀」より）

田中さんが目指す貯金額は…

くらま：どういうことや!？ ちなみに、お金は貯めたいっていうことでいいんですよね？

田中：不安定な仕事なんで、明日どうなるかわからないので。そうなると呪物が買えなくなっちゃうから。そこが不安なんですよ、だからお金を貯めたいんです。



くらま：金額はどのくらい貯めたいですか？ 1億、それとも1000万〜2000万円くらい？

田中：億貯められるなら目指したいですね！

くらま：僕の見立てでは、田中さんはかなりイイ線いけるんじゃないかなって。めちゃくちゃポテンシャル高いですね。貯める道筋が見えてきましたよ！ 次から、どうしたら田中さんが貯金できるかお伝えしたいと思います。

（構成：横田ちえ）

（「田中さんはポテンシャルが高い」と言うくらま。後編では、田中さんも驚いた《通帳残高2万3000円》からの逆転方法をお伝えします）

（くらま ： 倹者の流儀／節約系ユーチューバー）