10月21日よりテレビ朝日系で放送がスタートする大泉洋主演ドラマ『ちょっとだけエスパー』に岡田将生が出演することが決定した。

本作は、会社をクビになり、人生詰んだサラリーマンが"ちょっとだけエスパー"になって世界を救う、完全オリジナルのSFラブロマンス。テレビ朝日の連続ドラマ初主演となる大泉が、会社をクビになり、家族も、貯金も、何もかもを失った"どん底サラリーマン"の主人公・文太を演じる。また、大泉演じる主人公・文太の謎多き妻・四季役で宮粼あおい、文太のエスパー仲間役でディーン・フジオカ、高畑淳子、宇野祥平、そして文太らに接近する謎の大学生・市松役で北村匠海が出演する。

脚本を手がけるのは、『アンナチュラル』（2018年／TBS系）、『MIU404』（2020年／TBS系）、『海に眠るダイヤモンド』（2024年／TBS系）、映画『ラストマイル』（2024年）などの野木亜紀子。テレビ朝日の連続ドラマで脚本を手がけるのは、本作が初となる。

野木が脚本を手がけた映画『ラストマイル』で第48回日本アカデミー賞の優秀助演男優賞を受賞した岡田が演じるのは、文太（大泉洋）、桜介（ディーン・フジオカ）、円寂（高畑淳子）、半蔵（宇野祥平）をちょっとだけエスパーにした張本人で、「ノナマーレ」の社長・兆。兆は文太らに世界を救うための不思議なミッションと、決して人を愛してはいけないという不条理で不可解なルールを課す謎多き人物だ。

そんな兆について、岡田は「こんなに何も言えない役柄って今までない！（笑）」と苦笑。しかし、「僕は“人生の選択”をテーマに兆を演じています。最終回が終わる頃、いま僕が言った言葉が『あぁ、そういうことか』と思ってもらえるのではないかと思うぐらい、熱量を込めてこのドラマに参加しております」と謎多きキーマンを演じる意気込み語った。

さらに岡田は、「こんなに先が気になる台本は久々で、やっぱり野木さんはすごい方だなと思った」「こんなに豪華なキャストのドラマはなかなかないので、皆さんの演技合戦を見られるのは、とても贅沢な時間になると思う」と明かしている。

あわせて、メインキャストが勢揃いした2種類のポスタービジュアルも公開された。

また、本作が毎話放送後の24時からNetflixで世界配信されることも決定した。

岡田将生（兆役）コメント

本作の出演オファーを受けた際の気持ち単純に面白そうだなと思いましたし、20歳・21歳の頃からお仕事させていただいている大泉さんと久々にご一緒できるのも楽しみでした。そしてなんといってもこんなに豪華なキャストのドラマはなかなかないので、皆さんの演技合戦を見られるのは、とても贅沢な時間になるのではないかなと思って、すごくうれしい気持ちになりました。

脚本を読んだ感想野木さんの脚本はやっぱり面白いな、そしてやっぱり難しいなということですね。いま日本が抱えている社会的な問題も含まれているのにクスッと笑えるという…。そして先の展開が本当に読めないので、こんなに先が気になる台本は久々で、やっぱり野木さんはすごい方だなと思っています。

兆はどんなキャラクターか兆は「ノナマーレ」という会社で社長を務めています。皆さんにミッションを課して世界を救ってもらうんですが、それを総括する役柄です。でも今はこれ以上言えないんです。こんなに何も言えない役柄って今までなくて（笑）！ だから見てくださる視聴者の方には、このドラマ自体も楽しんでほしいですし、僕が演じる兆という役についてもいろいろと考えてほしいなと思っています。中盤あたりから、１話から見返したくなるような仕掛けがいろいろありますので、ぜひ兆にも注目していただけたらうれしいです。

たくさん登場する個性豊かなキャラクターの中で一番気になっているのは？実際にはまだ大泉さんとしかお芝居をさせていただけていないんですが、台本を読んでいる段階から完璧に桜介（ディーン・フジオカ）さんのファンです。早く桜介さんの決め台詞「花咲かせとく？」を生で聞きたいと思うぐらい、人間臭くて、とても可愛らしいキャラクターなんです。それをディーンさんがどう演じられているのかを見るのがすごく楽しみですし、早くあのキャラクターと対面したいですね。

撮影現場の雰囲気について野木さんの脚本はキャラクター同士の会話がすごく面白いんです。だから文太さんとの掛け合いにしても、今まで自分が演じてきた役柄とも全然違っていて、不思議な空気が流れている感じなんです。ものすごくクリエイティブなものが生まれる現場なのではないかと思いながら参加させてもらっています。

ほかのキャストと楽しみにしていること皆さん大先輩ですから、若輩な私はどこかで切り口を…と思っているんですが、たぶん大泉さんが司会的な感じで輪に入れてくださると思います。いろいろなお話をお聞きしたいですし、この台本についても、たぶん皆さんそれぞれ読み方が違うと思うんですよ。なのでどう解釈して演じられているのかも皆さんにお聞きできたらうれしいです。

自身にとってヒーローといえる存在僕にとっては、常に寄り添ってくれる人がヒーローですかね。生きていく中では、やっぱりどうしたって喜ばしいことばかりではなく、いろんな悲しみや苦しみがあると思うんです。そんな時にすっと隣にいてくださる方が僕にとってはヒーローみたいな感じかな、と思います。

もしエスパーになれるとしたら、どんな能力がほしいか家に猫が2匹いるんですが、昨日も「この子たちの声が聞こえたら、生活がもっと豊かになるのではないか」と思ったんです。たまに僕、見下されているなという瞬間があったりして（笑）、動物の声が聞こえるエスパーがあればうれしいなと思った…んですが、それではなく熟睡できるエスパーが欲しいです！ 最近、年齢なんですかね…すぐ目が覚めちゃうんです（笑） めっちゃ疲れているのに、3時間ぐらいで起きちゃうんですよ。で、天井を見つめるんですけど、やっぱり10分、15分ぐらい寝られないんですよね。朝、仕事があるから6時、7時に起きるんですが、ちゃんと寝ているのにやっぱりちょっと疲れているなって。だから、ちょっとだけでもいいから熟睡できるエスパーが欲しいです。

放送を楽しみにしている視聴者へメッセージ僕は自分のテーマが“選択”なのではないかと思っているので、“人生の選択”をテーマに兆というキャラクターを演じています。最終回が終わる頃、いま僕が言った言葉が「あぁ、そういうことか」と思ってもらえるのではないかと思うぐらい、熱量を込めてこのドラマに参加しております。皆さんには、ぜひ1話も見逃さずに、このドラマを見てほしいなと思っております。

ちょっとだけエスパー

野木亜紀子が脚本を手掛けるSFラブロマンス。会社をクビになり、人生詰んだサラリーマンが“ちょっとだけエスパー”になって世界を救う。

