タイヤ技術から生まれた耐久性。日差しからも雨からも守る【ダンロップ】の晴雨兼用の日傘がAmazonに登場中‼
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
UVカット加工×カーボン骨。軽くて強い、全天候型パラソル【ダンロップ】の日傘がAmazonに登場!
ダンロップの日傘は、紫外線対策と耐候性を両立した一本。ナイロン100パーセントの生地にUVカット加工を施し、日差しをしっかり遮る。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
傘骨にはカーボンとグラスファイバーを採用し、軽量ながら高い耐久性を実現。シルバーの傘面は遮光性にも優れ、晴れの日はもちろん、撥水性を備えた晴雨兼用仕様で雨の日にも対応する。
製品サイズは130×0.03×103センチメートル、重さ約558グラム。親骨は75センチメートルと広めで、しっかりと身体を覆う安心感がある。
技術に裏打ちされた信頼と、日常に寄り添う快適さ。ダンロップが届ける、機能美のパラソル。
