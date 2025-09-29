「サル痘（とう）」の症状・致死率・感染経路はご存知ですか？【医師監修】

世界各地での流行が確認されているサル痘は、ウイルス感染によって起きる発疹性疾患です。

日本ではあまり馴染みのない病気であるため、サル痘に不安や恐怖を感じている人も少なくないかもしれません。

しかし、サル痘は致死率が低く治る病気です。

サル痘になるとどうなるのか、感染経路・感染原因や症状などどのような病気なのか、この機会に正しく理解を深めてみましょう。

多くの人が気になるサル痘の予防方法についてもお伝えいたします。

監修医師：

甲斐沼 孟（上場企業産業医）

大阪市立大学（現・大阪公立大学）医学部医学科卒業。大阪急性期・総合医療センター外科後期臨床研修医、大阪労災病院心臓血管外科後期臨床研修医、国立病院機構大阪医療センター心臓血管外科医員、大阪大学医学部附属病院心臓血管外科非常勤医師、大手前病院救急科医長。上場企業産業医。日本外科学会専門医、日本病院総合診療医学会認定医など。著書は「都市部二次救急1病院における高齢者救急医療の現状と今後の展望」「高齢化社会における大阪市中心部の二次救急１病院での救急医療の現状」「播種性血管内凝固症候群を合併した急性壊死性胆嚢炎に対してrTM投与および腹腔鏡下胆嚢摘出術を施行し良好な経過を得た一例」など。

サル痘の症状と感染経路・感染原因

サル痘とはどのような病気ですか？

サル痘は、オルソポックスウイルス属のサル痘ウイルス（Monkeypox virus）の感染によって起きる急性発疹性疾患です。

1970年に現在のコンゴ民主共和国であるザイールにて初めて感染が確認されました。主に中央アフリカから西アフリカにかけて流行しており、日本では感染症法上の4類感染症に指定されています。

2022年には欧米を中心に流行が広がり、日本でもサル痘患者が確認されています。女性の感染も報告されていますが、男性の割合が多いこともサル痘の特徴です。

サル痘の主な症状について教えてください。

サル痘の主な症状は、発熱・頭痛・不快感・発疹です。5～21日の潜伏期間を経て、発熱・頭痛・筋肉痛・リンパ節の腫れなどの症状があらわれます。

その後、顔や手足を中心に発疹が出現します。発疹は徐々に水泡・膿疱・痂皮と変化し、2～4週間で自然に治ることがほとんどです。しかし、患者の健康状態・年齢・合併症などによって重症化するリスクもあります。

合併症として確認されているのは、皮膚の二次感染・気管支肺炎・敗血症・脳炎・角膜炎などです。サル痘ははしか・水疱瘡と症状が似ている病気ですが、手のひらや足の裏にも発疹が出現する点などが異なります。

一方で、2022年に発生した世界的な流行では、発熱・リンパ節の腫れなどの発疹発生前の症状が見られない場合があったり病変が会陰部・肛門周囲・口腔などの局所に集中したりなど、これまでのサル痘の症状とは異なる症状が確認されています。

突然、発疹が出て症状に気づく場合もあるのですね…。

サル痘は通常であれば発疹症状の前に、発熱・頭痛・リンパ節の腫れなどの症状がみられる病気です。

しかし前述でお伝えしたように、発熱・頭痛・リンパ節の腫れなどの前駆症状がないまま発疹症状があらわれるケースが増加傾向です。

そのため、突然発疹があらわれサル痘の感染・症状に気付く場合もあります。

サル痘の感染経路・感染原因が知りたいです。

アフリカに生息するリスなどのげっ歯類やサル・ウサギなどの野生動物に咬まれたり血液・体液などに触れることでサル痘に感染します。野生動物との接触がなくても、野生動物からペットが感染し、ペットとの接触・飛沫感染により感染する場合も少なくありません。

人から人への感染は稀ですが、飛沫や体液などによる感染・性的接触・感染者の体液や飛沫が付着した衣類や寝具などを介した感染も確認されています。

2022年に発生した世界的流行では感染者の大半が男性であり、男性間での性交渉・性的接触が感染経路の1つとして挙げられます。発疹の痂皮をエアロゾル化することで空気感染させた動物実験の報告はありますが、実際に空気感染を起こした感染例は確認されていません。

サル痘の致死率を教えてください。

サル痘は大半の場合は、自然に軽快し致死率が低いとされる病気です。一方で、子ども・妊婦は重症化しやすく死亡例も確認されています。

サル痘は、コンゴ盆地型と西アフリカ型の2つに分類されています。コンゴ盆地型は強毒である一方、西アフリカ型は毒性が弱いです。

致死率はこの2つの分類によっても異なり、コンゴ盆地型の致死率は約10％といわれていますが、西アフリカ型の死亡例は1％程度と報告されています。

編集部まとめ



突然の世界的流行が発生したサル痘。まだ分からないことも多く、未知の病として不安や恐怖を感じている人はきっと多いはずです。

しかし、多くの場合は自然治癒で治る病気ですし、理解を深めることで差別や偏見といった先入観を捨てて向き合える病気です。

また、国内では感染予防目的のワクチン接種は実施していませんが、感染予防のためにできることはたくさんあります。

手洗い・咳エチケットマナーなどを徹底した上で、流行地に渡航する際は動物・人との接触に注意しましょう。

先入観や理解不足から、サル痘に対する偏見・差別も懸念されています。

サル痘がどんな病気なのかしっかり理解し感染予防していくと共に、病気に対する偏見・差別もなくしていきましょう。

