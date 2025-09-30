【ドクターシーラボ×クリスマスコフレ2025】SHOGO SEKINEとコラボした限定バッグが登場！人気VC100シリーズをラインで♪
[btk_sh_index_auto][/btk_sh_index_auto]
＼セットをcheck／
「VC100」シリーズのスキンケアとSHOGO SEKINEとコラボレーションしたスペシャルなポーチのセット。カラフルな色彩のモチーフや幸せ溢れるメッセージがデザインされたポーチと、クリニック発のスキンケアで、肌も心も満たしてくれます。
セットのスキンケアには、ビタミンC×セラミドの2層式美容液「VC100 ダブルリペアセラム」の現品に加え、今年リニューアルし話題となった新生「VC100エッセンスローションEX」と、一時在庫がなくなるほどの人気を博した乳液「VC100エマルジョンEX」の100mLサイズ、温感クレンジングジェルのミニサイズも入っていて、「VC100」シリーズならではの透明感のある明るくなめらかな肌へ。
[btk_sh_bgc_text background="#fadee7"]セット内容を詳しくcheck！[/btk_sh_bgc_text]
いかに肌の中でビタミンCを届けるかという点に着目し、2025年春に進化を遂げた化粧水。
新たな独自技術により“高浸透ビタミンC（APPS）”をカプセル化した“マイクロ高浸透ビタミンC”を配合することで、肌に触れるまで安定かつ高濃度で届け、効率的なビタミンCケアをかなえます。その他、“ナイアシンアミド”や“浸透コラーゲン”、“ヒアルロン酸”など豊富な美容成分もプラス。乾燥や毛穴、くすみ、キメの乱れなどあらゆる肌悩みにアプローチし、いきいきとした透明感とツヤのある肌へと導きます。
“マイクロ高浸透ビタミンC”に加え、“保湿型ビタミンC”の3種のビタミンCや保湿成分もたっぷり配合した乳液。保湿力は高いのにさらりと軽いテクスチャーで、しっとりやわらかな後肌を実感できます。ローション同様の爽やかな柑橘系の香りも人気の秘密。
3種のビタミンC“高浸透ビタミンCトリプルショット”を高濃度配合したオレンジのエッセンス層と、肌表面の角層を整え、バリア機能をサポートする、3種類の“セラミド”と“セラミド類似成分”を独自バランスで配合した乳液層からなる、2層式エッセンス。
使う前にシェイクすることでフレッシュな状態で肌に届け、肌の奥から潤いを実感できるようなワンランク上の透明感あふれるツヤ肌をかなえます。セットには現品がイン！
メイクも毛穴汚れもすっきりオフする温感クレンジングジェル。心地よいあたたかさで肌をほぐしながら、角質ケア成分“PHA”を配合したジェルが古い角質まですっきりオフし。さらに美容液成分がまっさらな肌にしっかりと浸透し、洗う×与えるケアを1本でかなえます。Ｗ洗顔不要。
SHOGO SEKINEならではの華やかなデザインのポーチ。通年を通して幸せな気分になってほしいという思いが込められた絵柄で、手にするたびに思わず笑顔になってしまいそう。
たっぷり入るサイズで旅行などのおともにもおすすめです。
11月には、「VC100」シリーズの化粧水と乳液の150mL現品が入ったセットが登場。クレンジングのミニサイズも入って、「ラインでお試ししたい！」という人にもぴったりです。
巾着型のポーチは、コスメはもちろん充電器や小物などの収納にも大活躍間違いなし！
VC100エッセンスローションEX（150mL）、VC100エマルジョンEX（150mL）、VC100ホットピールKEANAクレンジング（18g）、ドクターシーラボ®×SHOGO SEKINEオリジナル巾着袋
◆◆◆
ぜひこの機会に「VC100」シリーズの魅力を体感してみて！
「ドクターシーラボ®×SHOGO SEKINE ホリデーコフレ 2025（透明感ケアセット）」￥12,500
「ドクターシーラボ®×SHOGO SEKINE ラッキーバック 2025（透明感ケアセット）」￥8,580
※税込
ドクターシーラボ公式HP＞＞
[btk_sh_link_btn url="https://www.biteki.com/xmas-coffret" background="#ff6b9f" color="#ffffff"]最速！ 2025クリスマスコフレTOPページをみる[/btk_sh_link_btn]
[btk_sh_profile_sup section="" image="https://www.biteki.com/wp-content/uploads/2025/05/logo_sitetitle_eyecatch02.jpg" job_name="" name="美的.comエディター" check_url="https://www.biteki.com/" check_text="その他の最新記事をcheck"]『美的』は2001年に小学館から創刊し、「肌・心・体のキレイは自分で磨く」をテーマに美容情報を発信する美容雑誌。WEBサイト『美的.com』や各公式SNSでは、美容のプロフェッショナルが美容と健康に関するタイムリーなニュース情報を毎日お届けしています。トータルメディアパワーは美容雑誌の中でNo.1。約1,000名の読者組織「美的クラブ」「メンズ美的クラブ」や、専属読者モデル組織「美的リーダーズ」も活躍中。男性に向けた美容情報を発信する「美的HEN」も運営し、「美しくなりたい」という願いを追及するすべての人にむけて、美容＆ライフスタイル情報を幅広く、またディープにお伝えしていきます。[/btk_sh_profile_sup]
＼セットをcheck／
2025年10月9日（木）限定発売「ドクターシーラボ®×SHOGO SEKINE ホリデーコフレ 2025（透明感ケアセット）」￥12,500
「VC100」シリーズのスキンケアとSHOGO SEKINEとコラボレーションしたスペシャルなポーチのセット。カラフルな色彩のモチーフや幸せ溢れるメッセージがデザインされたポーチと、クリニック発のスキンケアで、肌も心も満たしてくれます。
セットのスキンケアには、ビタミンC×セラミドの2層式美容液「VC100 ダブルリペアセラム」の現品に加え、今年リニューアルし話題となった新生「VC100エッセンスローションEX」と、一時在庫がなくなるほどの人気を博した乳液「VC100エマルジョンEX」の100mLサイズ、温感クレンジングジェルのミニサイズも入っていて、「VC100」シリーズならではの透明感のある明るくなめらかな肌へ。
[btk_sh_bgc_text background="#fadee7"]セット内容を詳しくcheck！[/btk_sh_bgc_text]
VC100エッセンスローションEX（100mL）
いかに肌の中でビタミンCを届けるかという点に着目し、2025年春に進化を遂げた化粧水。
新たな独自技術により“高浸透ビタミンC（APPS）”をカプセル化した“マイクロ高浸透ビタミンC”を配合することで、肌に触れるまで安定かつ高濃度で届け、効率的なビタミンCケアをかなえます。その他、“ナイアシンアミド”や“浸透コラーゲン”、“ヒアルロン酸”など豊富な美容成分もプラス。乾燥や毛穴、くすみ、キメの乱れなどあらゆる肌悩みにアプローチし、いきいきとした透明感とツヤのある肌へと導きます。
VC100エマルジョンEX（100mL）
“マイクロ高浸透ビタミンC”に加え、“保湿型ビタミンC”の3種のビタミンCや保湿成分もたっぷり配合した乳液。保湿力は高いのにさらりと軽いテクスチャーで、しっとりやわらかな後肌を実感できます。ローション同様の爽やかな柑橘系の香りも人気の秘密。
VC100ダブルリペアセラム（30mL）
3種のビタミンC“高浸透ビタミンCトリプルショット”を高濃度配合したオレンジのエッセンス層と、肌表面の角層を整え、バリア機能をサポートする、3種類の“セラミド”と“セラミド類似成分”を独自バランスで配合した乳液層からなる、2層式エッセンス。
使う前にシェイクすることでフレッシュな状態で肌に届け、肌の奥から潤いを実感できるようなワンランク上の透明感あふれるツヤ肌をかなえます。セットには現品がイン！
VC100ホットピールKEANAクレンジング（18g）
メイクも毛穴汚れもすっきりオフする温感クレンジングジェル。心地よいあたたかさで肌をほぐしながら、角質ケア成分“PHA”を配合したジェルが古い角質まですっきりオフし。さらに美容液成分がまっさらな肌にしっかりと浸透し、洗う×与えるケアを1本でかなえます。Ｗ洗顔不要。
ドクターシーラボ®×SHOGO SEKINEオリジナルポーチ
SHOGO SEKINEならではの華やかなデザインのポーチ。通年を通して幸せな気分になってほしいという思いが込められた絵柄で、手にするたびに思わず笑顔になってしまいそう。
たっぷり入るサイズで旅行などのおともにもおすすめです。
2025年11月17日（金）限定発売「ドクターシーラボ®×SHOGO SEKINE ラッキーバック 2025（透明感ケアセット）」￥8,580
11月には、「VC100」シリーズの化粧水と乳液の150mL現品が入ったセットが登場。クレンジングのミニサイズも入って、「ラインでお試ししたい！」という人にもぴったりです。
巾着型のポーチは、コスメはもちろん充電器や小物などの収納にも大活躍間違いなし！
セット内容
VC100エッセンスローションEX（150mL）、VC100エマルジョンEX（150mL）、VC100ホットピールKEANAクレンジング（18g）、ドクターシーラボ®×SHOGO SEKINEオリジナル巾着袋
◆◆◆
ぜひこの機会に「VC100」シリーズの魅力を体感してみて！
予約、先行発売、発売日情報、公式サイトまとめ
2025年10月9日（木）限定発売＜ドクターシーラボ公式オンラインショップ、全国の百貨店にて10月1日（水）予約開始＞
「ドクターシーラボ®×SHOGO SEKINE ホリデーコフレ 2025（透明感ケアセット）」￥12,500
2025年11月17日（金）限定発売＜10月9日（木）ドクターシーラボ公式オンラインショップ先行発売、10月1日（水）予約開始＞
「ドクターシーラボ®×SHOGO SEKINE ラッキーバック 2025（透明感ケアセット）」￥8,580
※税込
ドクターシーラボ公式HP＞＞
[btk_sh_link_btn url="https://www.biteki.com/xmas-coffret" background="#ff6b9f" color="#ffffff"]最速！ 2025クリスマスコフレTOPページをみる[/btk_sh_link_btn]
[btk_sh_profile_sup section="" image="https://www.biteki.com/wp-content/uploads/2025/05/logo_sitetitle_eyecatch02.jpg" job_name="" name="美的.comエディター" check_url="https://www.biteki.com/" check_text="その他の最新記事をcheck"]『美的』は2001年に小学館から創刊し、「肌・心・体のキレイは自分で磨く」をテーマに美容情報を発信する美容雑誌。WEBサイト『美的.com』や各公式SNSでは、美容のプロフェッショナルが美容と健康に関するタイムリーなニュース情報を毎日お届けしています。トータルメディアパワーは美容雑誌の中でNo.1。約1,000名の読者組織「美的クラブ」「メンズ美的クラブ」や、専属読者モデル組織「美的リーダーズ」も活躍中。男性に向けた美容情報を発信する「美的HEN」も運営し、「美しくなりたい」という願いを追及するすべての人にむけて、美容＆ライフスタイル情報を幅広く、またディープにお伝えしていきます。[/btk_sh_profile_sup]