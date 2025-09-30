大泉洋主演ドラマ『ちょっとだけエスパー』のポスタービジュアル2種＆最新特報映像公開！岡田将生の出演も決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

大泉洋の主演で、10月21日に放送がスタートするテレビ朝日系火曜ドラマ『ちょっとだけエスパー』のポスタービジュアル2種と最新特報映像が公開された。

■クールな7人のモノクロ写真に大きな“エスパー”という文字が

ヒットメーカー・野木亜紀子の完全オリジナル脚本で届ける本作は、会社をクビになり、人生詰んだどん底サラリーマン・文太（大泉）が、ちょっとだけエスパーになって 世界を救う（!?）ジャパニーズヒーロードラマ。

そしてこのたび、レギュラーキャストの最後のひとりとして、岡田将生が文太に「世界を救え」と命じる謎のボス・兆（きざし）を演じることが解禁。

それにあわせてこれまで新キャストが発表されるたびに黒塗りのシルエットから写真に切り替わっていたポスタービジュアルがついに全面解禁となった。

同時に、クールな7人のモノクロ写真と大きく“エスパー”という文字をあしらったデザインが目を引くもう1種類のポスタービジュアルも初公開。全キャラクター登場の最新特報映像も公開された。

■Netflixでの世界配信が決定

『ちょっとだけエスパー』は、放送直後からTVerとABEMAで無料見逃し配信、TELASA（テラサ）では見放題配信がスタートする。さらに、Netflixでの世界配信が決定。国内および海外（190以上の国と地域）において、放送後の24時から配信がスタートする。

■岡田将生 コメント

■番組情報

テレビ朝日『ちょっとだけエスパー』

2025年10月21日スタート！

毎週火曜 21:00～21:54

出演：大泉洋 宮崎あおい（「崎」は、たつさきが正式表記） ディーン・フジオカ 高畑淳子 宇野祥平 北村匠海 岡田将生

脚本：野木亜紀子

音楽：高見優、信澤宣明

エグゼクティブプロデューサー：三輪祐見子（テレビ朝日）

プロデューサー：貴島彩理（テレビ朝日）、山形亮介（テレビ朝日）、和田昂士（角川大映スタジオ）

監督：村尾嘉昭（TBSスパークル）、山内大典（共同テレビ）

制作協力：角川大映スタジオ

制作著作：テレビ朝日

■第1話あらすじ

会社をクビになり、金も家族もすべてを失ったどん底サラリーマン・文太（大泉洋）。ネットカフェを泊まり歩き、人生に絶望したある日、「ノナマーレ」という会社から面接の案内が届く。

最終面接で社長の兆（岡田将生）が文太に与えた課題は、1粒のカプセルを飲むこと。うろたえる文太だが、ええい！と、そのカプセルを飲み込むと、まさかの合格。兆から「あなたは今日からエスパーです」と告げられる。何のエスパーかはわからない。しかも文太の仕事は世界を救うことだという。

エスパーって何？ 世界を、救う…!? 混乱したまま社宅に向かうと、見知らぬ女性・四季（宮崎あおい）が出迎える。兆が言うには、文太は四季と“仮初の夫婦”として生活しなければならないらしい。しかも、四季は記憶喪失なのか、なぜか文太を“本当の夫”だと思い込んでいるようで…。

翌朝、目覚めた文太のもとにミッションが記されたカードが届く。しかし、どれもこれもどうでもいい内容ばかり…。“本当にこれが世界を救うことになるのか？”と首をかしげながらも、サラリーマン気質の文太は、その不思議な任務に全力で奔走することに…。

■関連リンク

『ちょっとだけエスパー』番組サイト

https://www.tv-asahi.co.jp/chottodake_esper/