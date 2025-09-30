「大打撃だ」W杯予選で前代未聞の事態！ 南アフリカが出場停止の選手を起用→没収試合で首位陥落！敗退危機のアフリカ強豪には“天の恵み”「復活」「FIFAの贈り物がC組を激変させる」
北中米ワールドカップのアフリカ予選でまさかの事態が起こった。
FIFA（国際サッカー連盟）は９月29日、南アフリカ代表が今年３月21日のレソト戦で出場停止のはずだったMFテボホ・モコエナを起用したとして、同試合を没収試合とした。
グループCの南アフリカはこの一戦に２−０で勝利していたが、０−３の敗戦扱いとなった。この結果、勝点17から14に減点となった南アフリカは、２位だったベナンと勝点で並び、得失点差で下回って、首位陥落となった。
勝点11の３位で、予選敗退の危機にあった強豪ナイジェリアにとっても、この処分が天の恵みとなるかもしれない。
アフリカメディア『FOOT AFRICA』は「FIFAの贈り物がグループCを激変させる」と見出しを打ち、「ベナンが首位に躍り出る、ナイジェリアは復活、南アフリカは減点に苦しむ」と報じた。
「南アフリカの2026年ワールドカップ出場への道は大打撃を受けた。FIFAは、今年３月にレソトに２−０で勝利した試合で資格のない選手を起用したことを受け、３ポイントの減点を科した。勝点11のナイジェリアは、新たに首位に追いつく可能性が出てきた」
アフリカ予選は残り２試合。グループ首位のみ本大会の出場権を得て、２位はプレーオフに回る。この没収試合が、命運を大きく左右するかもしれない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
