西九州新幹線の沿線のまち「諫早市」を盛り上げようと、奮闘する女性がいます。

マルシェなどのイベントを地道に続け、まちに笑顔とにぎわいを生み出す活動は実を結び始めています。

◆西九州新幹線開業記念に合わせたイベントを

西九州新幹線の開業から3年の9月。

JR諫早駅近くの商店街は、多くの人で賑わっていました。

この日開かれたのは、地元の飲食店などを集めたマルシェ。

企画したのは、諫早市を拠点に活動する親子サークルの代表を務める、神戸 操さん 51歳です。

（神戸 操さん）

「ほっとした。開催までは(買い物客が)来てくれるかなと思っていたが。

普段買えないものがここで買えたと(買い物客が)すごく喜んでくれた」

親子で楽しめる場所を作りたい。

9年前に市内のママ友だち5人と一緒に親子サークル「ルノン」を立ち上げた神戸さん。

今では、100人以上が携わる県で有数のサークルに…。

町を盛り上げるきっかけにしたいと “新幹線開業” の1年前から、諌早駅の構内やアーケードで、30回近くイベントを開いています。

（神戸 操さん）

「最初は（諫早）駅を使ったことがない人が多くて。

(今は)長崎の人が新幹線を使って、諫早のルノンマルシェに遊びに来るという、いい循環ができている」

◆新幹線活用の集客を “試行錯誤”

“ルノンマルシェ” の開催2週間前。

準備に励む 神戸さんたちの姿がありました。

（神戸 操さん）

「諫早駅から歩いて来られるので…」

話し合っているのは、ほかの地域から人を呼び込むには、どうすればよいのか？。

（神戸 操さん）

「新幹線開業(3周年)おめでとう！をしましょう。ブースで」

（ルノン メンバー）

「これからも諫早に遊びに来てください…みたいな」

（神戸 操さん）

「駅長に新幹線の(グッズを)借りて…」

新幹線を活用した集客について、試行錯誤が続いています。

JR九州が発表した「1日当たりの諫早駅の乗車員数の推移」。

新幹線開業前の2021年度と比較すると、1000人あまり増加。

駅の利用者は増えたものの、街づくりにおいては課題も残ります。

地域経済学を専門とする、長崎大学経済学部の山口 純哉准教授は…。

（長崎大学経済学部 山口 純哉 准教授）

「(長崎)駅周辺の人の流れは以前に比べて改善し、増えた。

ただ、人がほかの中心部の商店街や、ほかの場所に回遊しているかというと判断が難しい。

(諫早市の)中心の商店街も立派なアーケードがあるので、どういう町にしていくのか課題が残っている」

◆何もないって若者は言うけれど「自分たちで作れるよ」

諫早を盛り上げるための活動を続けている、神戸さん。

その原点は、自らが子育て中に地域の人たちに助けてもらった経験でした。

（神戸 操さん）

「結婚生活、子育てを(諫早で)やっていた。すごく人に助けられたので、次の世代に受け継げたら。

何もないって若者は言うが、何もないんじゃないよ、自分たちで作れるよって」

いよいよマルシェ開催の日。

今回のテーマは “3世代で遊べるマルシェ” です。

具だくさんのお弁当など、食を楽しめるブースのほか、親子で参加できる体験型のブースも。

諫早を中心に、約30の店舗が集まりました。

出店者にとってもこのマルシェは、客層の幅を広げるチャンスになっています。

（foresta 平山裕里子さん）

「野鳥に特化したアクセサリーが珍しいので、初めて見たとみてくれる人が多い」

（中里茶農園 中里孝幸 社長）

「農家なので、お客さんの声を(直接)聞きたい。そして “そのぎ茶” を知ってもらいたい」

開業から3年が経ち、地道に続けてきた活動が実を結び始めていると、神戸さんは実感しています。

（神戸 操さん）

「新幹線が通って、諫早だけじゃなくて、長崎からも人が来るようになってうれしい」

神戸さんの活動はこれだけではありません。

◆「女性が笑顔だと世の中も良くなる」

親子の笑顔に包まれた会場で行われていたのは、絵本の読み聞かせです。

（神戸 操さん）

「周りには、家で一人で悩んでいるママがきっといると思う。こういう場所があると知ってもらえたら、気軽に無料で来られるので、声をかけてみて」

大規模なイベントだけでなく、1人ひとりに寄り添うことも大切にしています。

（参加者）

「普段は一人で育児をしているので、友だちと会う機会がない。こういう場に来ると、いろいろな人と出会えて楽しい」

（参加者）

「つながりができる場所としてありがたい。ルノンの(イベントの)カレンダーが埋まっていない日は、何しようかな？と思う」

“諫早に恩返しをしたい”

神戸さんの活動は、これからも続きます。

（神戸 操さん）

「女性が笑顔だと世の中が、家族も会社も良くなると思っているので、そういう活動を一緒に楽しみながら、女性を笑顔にという活動をずっとできたらいい」