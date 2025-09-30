【緊迫の内幕】新会長が袴姿で登場し…六代目山口組の中核組織・弘道会が執り行った「会長継承の盃事」

袴姿の男たちがズラリ

９月25日、愛知県豊橋市の郊外にある老舗暴力団・平井一家の本部は、早朝から物々しい雰囲気に包まれていた。

朝７時から本部前には数人の捜査員が警戒にあたっていた。時間を追うごとにその人数は増えていき、７時半を過ぎた頃には20人ほどになった。地元の愛知県警はもちろん、北海道警や千葉、茨城、兵庫などの各県警が全国各地から集まっている。さらにその周囲を大勢の報道陣が囲んでおり、現場には独特の緊張感が漂っていた。

平井一家の本部は高い外壁に囲まれており、外部からはその内情をうかがうことはできない。しかし、10時を前にして突如、本部のシャッターが開いた−−。

本部玄関前には袴を着た強面の男たちがズラリと整列している。やがてどこからともなく護衛車に先導された黒塗りの高級車が現れると、現場の緊張感はピークに達した。降り立ったのは、国内有数の暴力団・弘道会のトップを務める竹内照明総裁（65）だ。

「この日、平井一家で行われていたのは弘道会会長の『継承盃』です。９月８日、弘道会は新人事を発表しました。弘道会会長に野内正博若頭が就任し、これまで会長を務めていた竹内照明氏（六代目山口組若頭）は総裁に就くというものでした。弘道会は六代目山口組の中核組織。また平井一家も六代目山口組の二次団体ということで、場所を提供したのでしょう」（山口組事情に詳しいジャーナリスト）

弘道会といえば、日本最大の暴力団・六代目山口組の司忍組長（83）や郄山清司相談役（78）らを輩出した名門だ。そのトップの人事というだけあって、影響は六代目山口組のみならず渡世全体に影響を与えるものになる。当局も事の重大さを理解しており、警備にあたる捜査員はその後も増え続け、11時を過ぎる頃には40人まで達した。

竹内総裁が入ってから１時間半後、再び本部のシャッターが開いた。中では送迎車に乗り込む竹内総裁と、それを見送る野内会長の姿が見えた。その後、竹内総裁は護送車に先導されながら帰路に着いた。盃事を無事に終えた野内会長からは、安堵の笑顔も見られた。

この人事について、暴力団事情に詳しい関係者は「司組長、郄山相談役のイズムを継承する動き」と評価する。

「通常、六代目山口組の人事は秋から12月の『事始め』前に決定されることが多い。しかし、８月にも臨時執行部会を開催するなどしており、新体制構築を急いでいるように見える。臨時執行部会を開いたのは、神戸山口組との間で続く『分裂抗争』から丸10年を迎える８月27日の前に、組織運営を確立するという強い意思によるものであろう。

六代目山口組の執行部刷新も進んでおり、分裂時の執行部メンバーは現在、竹内氏と森尾卯太男舎弟頭の２人のみとなっている。組織内で若返りと竹内氏を中心とした改革が着実に進行しているのである。そんな中での六代目山口組の中核組織である弘道会の動向は、今後の山口組全体の行方を占う上で極めて重要である。司組長―郄山前若頭―竹内若頭と続く“弘道会の系譜”が、野内会長へと続くための布石が打たれた形だ」

名門組織が迎えた一つの節目が、渡世に大きな影響を与えようとしている。