Photo: Yuhei Tokimatsu

雨の駅構内、磨かれた商業施設の床、マンホールやタイル。お気に入りの1足なのに滑る…その瞬間のヒヤッと感は、靴箱の“二軍落ち”に直結する。

「できれば買い替えたくない、けど修理は高い…」

そんなジレンマに、貼るだけの延命手段があった。東京ロイヤルリビングの「パレットソール」（税込770円）。厚さ1mm、重さ7gの極薄アウトソールを底に貼るだけで、グリップと安心感を取り戻せる。

これ何者？

Photo: Yuhei Tokimatsu

「パレットソール」は粘着背面付きの薄型ソールシート。内容物は紙やすりと本体2枚のみ。

厚さ約1mm・1片約7gと、ほとんど履き心地に影響を与えない設計で、カラー展開も複数用意。同系色で目立たせなくしたり、逆にサンダルは差し色で遊ぶといった選び方ができる。

3年モノの底面ツルツルOOFOS（ウーフォス）を復活

Photo: Yuhei Tokimatsu

今回グリップ回復のターゲットになったのは、3年履き続けたリカバリーサンダル「OOFOS（ウーフォス）」。

最も体重のかかる部分は削れに削れ、雨の日の駅構内やマンホールは怖くて歩けず、ほぼ廃棄間近となっていたサンダル。しかし、決して安くはないし、履き心地は抜群なので、なんとか一軍に復帰させたいところ。

軽くならして貼り付けるだけ

Photo: Yuhei Tokimatsu

さっそく貼り付けていく。手順は付属の紙やすりで凹凸や汚れを取り除いたら、剥離紙を外して貼り付けるだけ。

Photo: Yuhei Tokimatsu

中央に溝があり浮くかと思ったが、パレットソール自体も薄く、ある程度柔軟なため、グッと押し込むことで貼り付いてくれた。

靴やサンダルの形状によっては、形を合わせてカットするのも良さそうだ。

履き心地そのままに、グリップ力アップ

Photo: Yuhei Tokimatsu

実際に歩いてみると、硬さも重さも感じず、まるで違和感がない。濡れた路面もまったく滑らず、パレットソールの張り付いた部分で踏みしめると特にグリップを感じた。これがたったの770円とは驚きだ。

今回使用したウーフォスは踵の部分も若干削れ気味だったので、買い足して部分的に補強も検討したいくらい。

1mmで「また履ける」を取り戻す

Photo: Yuhei Tokimatsu

滑るから出番が減った靴、削れてしまったリカバリーサンダル、安価だけど足になじんだビーサン。

「パレットソール」を貼るだけで、安心感と歩きやすさが戻る。厚さ1mmのテコ入れは、買い替えと修理の間にできたもう1つの選択肢だった。

【ロイヤルリビング】パレットソール 770円 楽天で購入する PR PR

