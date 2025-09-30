猫の保護でやるべき「5ステップ」とは？捕獲から動物病院、自宅の環境まで　飼い主になるなら覚えておきたい備え

屋外で生きる猫を保護したいと思ったら、私たちは何ができるのだろう。スムーズに進めたいなら知識や準備も必要になってくる。



猫を保護する際にやるべきことの流れ、安心できる環境づくりの心構えを、猫専門の動物病院と保護猫ルーム「ぽのいえ」を運営する、獣医師・田口ゆかり先生に伺った。

保護の流れは大きく5ステップ

田口先生によれば、猫を保護したい場合の流れは年齢に関わらず、大きく5ステップ。

（1）猫の警戒心を解いた上で、捕獲する

（2）動物病院に連れていき、健康状態や身元を確認する

（3）警察に届け出を行い、飼い主の有無を確認する

（4）自宅に安心して過ごせる空間を作る（ケージ・トイレ・寝床など）

（5）猫に合わせた、食生活の環境を整える

最初は猫を捕獲するところから。



猫は捕獲に失敗すると警戒心が強まるほか、引っかかれるなどして、人間がけがや感染症になるリスクもある。そのため、触れずに捕まえられる「捕獲器」を置いて、近くで見守るのがベターだと、田口先生。

「捕獲器は通販などで購入できますが、動物愛護センターなどで貸し出しているところもあります。詳しい使い方を聞けることもあります。設置したら内部に餌を置いて、その場を離れず、猫が入るまで静かに見守ってください」



置く餌は猫用のおやつ、缶詰などが望ましい。そして注意点も。捕獲器は公道に設置するのはNGなほか、私有地などに置く場合も、設置場所の所有者や管理者に連絡しておく必要がある。

動物病院でパニックを起こさないコツ

捕まえたら次は、健康状態のチェックと身元の確認を早めにしておきたい。



「健康状態を把握するため、動物病院に連れていきましょう。猫の情報や飼い主の連絡先などが確認できる、マイクロチップが埋め込まれているかも調べられます。また、感染症の検査も行えます」

動物病院に連れて行く際は、猫が入ったケース（捕獲器）の上からタオルなどをかけると、パニックを起こしにくいそう。ケースはできるだけ揺らさず、猫を安心させてほしいそうだ。



「保護した猫を診察できるかどうかは、動物病院に事前に確認しておくとスムーズです。病院によっては、対応していない、得意ではないこともあります」

診察や検査を終えたら早めに、警察に「拾得物」としての届け出もしておきたい。近くの動物愛護センターにも連絡しておこう。



誰かに飼われていて、迷子になったり失踪したりした猫の可能性もあるためだ。

自宅を安心して過ごせる環境にしよう

諸々の手続きを終えて問題がなかったら、自宅に猫を迎えることになる。そこで大切なのは、安心して過ごせる環境づくり。



猫にとっては生活が一変するため、健康状態にも関わってくるそうだ。

「保護してしばらくは、“動きやすくて薄暗い空間”であると、猫の心は落ち着きやすいです。猫用の大きめなケージ（2段以上の段差があるものが望ましい）を用意して、タオルで覆ってあげるのがお勧めです」



田口先生に聞いた、自宅の環境作りでのポイントは次の通りだ。

・人間がいる環境に慣れてもらうため、ケージは飼い主が過ごすことの多い部屋に置く（警戒心が強そうな猫なら、別の部屋に置いてもOK）



・猫がいる部屋の温度や湿度は寒すぎず暑すぎず、人間が快適と感じるくらいにする



・香りが強いものの設置、使用は避ける（芳香剤、香水、柔軟剤など）



・直射日光や強い照明にさらされる環境は避ける（ストレスになる可能性あり）



・掃除機やドライヤーなど、大きな音がする機器は猫から離れて使う

また、人間の接し方にもポイントがある。猫を保護すると近くで見たかったり、触りたくなったりするかもしれないが、最初はむやみに近づかず、遠目で見守ることが重要だという。



「保護直後の猫は、不安と恐怖で警戒心がとても強くなっています。いきなり触ったり、声をかけたり、じっと見つめたりせず、しばらくはそっとしておきましょう」

“脱走”や先住猫の扱いに注意

ちなみに、ケージの鍵は、最初はかけておくのがお勧めだが、環境に慣れさせるため、開ける時間を徐々に作ってもいい。ただし、自宅から“脱走”しないように注意してほしい。



また、家に先住猫がいる場合は、お世話の順番に気を付けなければいけない。保護した猫を優先すると先住猫のストレスになり、焼きもちを妬いてしまうこともあるそうだ。



「このほか、保護猫の感染症は病気にもよりますが、判明するまでに2カ月かかることもあります。検査結果がでるまでは、先住猫と保護猫は部屋を分けてください。お世話の順番も先住猫への感染を防ぐために、保護猫は最後に行うようにしましょう」

食事は年齢を参考にしつつ、慎重に

最後に知っておきたいのが、食事面。保護した猫が成猫（1歳以上）なら基本的には、猫用のドライフード、ウエットフードをあげることになる。それぞれの特徴と留意点は次の通りだ。

ドライフード：食べ慣れている猫が多く、与えた後の管理もしやすい。水分不足に注意

ウエットフード：水分が含まれていて、食べやすい。傷みやすいので、与えた後の管理に注意

子猫（1歳未満）の場合、基本的には以下のような流れで与えてみるのがお勧めとのこと。

生後1カ月頃まで：子猫用のミルクを、猫用の哺乳瓶などで与える



生後1カ月〜2カ月頃まで：子猫用のミルク＋離乳食（ペースト状の餌など）を与えてみる。徐々に離乳食の割合を増やしていきたい



生後2カ月〜4カ月頃まで：子猫用のフード（ドライフードがメイン）に徐々に移行する。最初はお湯などでふやかしたものを与え、少しずつ普通の状態でも与えていきたい



その後、避妊・去勢手術を受けたら：成猫用のフードに移行する

「餌の量はパッケージに書かれている“目安”を与えてみて、1週間ごとに体重を測定し、増減を調整していきましょう。量や種類に悩むなら、獣医師に相談してみてもいいです」



このほか人間と同様、尿や便の変化を確認することも忘れずに。おしっこをしない、うんちが硬い・べチャっとしているなど、少しでも異変を感じたら、動物病院に相談をしよう。



取材・文＝内山直弥