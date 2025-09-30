保護したい猫との“心の距離”はどうすれば縮まる？警戒心を解くならコツは接し方。猫から信頼されたサインも聞いた

外で生きてきた猫に近づくと、逃げられたり、「シャー！」と威嚇されたりすることもある。



気になる存在で保護したいけど、相手との「心の距離」の縮め方がわからない。そんな猫の警戒心を解き、信頼関係は築けるのか。



猫専門の動物病院の院長で、保護猫ルーム「ぽのいえ」の運営者でもある・田口ゆかり先生は、「まずは人慣れしていない猫を理解することが大事」と、アドバイスする。

警戒心が強い猫に見られる特徴

なぜ、外にいる猫は警戒心が強いことがあるのか。田口先生は2つの要因を挙げる。

「目の前の人間がどういう動物か理解できず、不安や恐怖を抱えているためです。また、過去に人間から強いトラウマを植え付けられてしまったことで、警戒している猫もいます」



警戒心が強い（人慣れしていない）猫には、次のような特徴が見られるという。

・人間を見ると体の毛を逆立たてる。尻尾が太くなる

・姿勢を低くして丸まり、耳を外側に倒す“イカ耳”になる

・道や建物の隅など、目立たない所に隠れて動かなくなる

・近づくと「シャー」「ウー」などと威嚇する

・触ろうとすると“猫パンチ”をしてくる

警戒心を解くならコツは接し方

そんな猫たちと、信頼関係を築くことは可能なのだろうか。



「多くの場合、ゆっくり時間をかけることで徐々に警戒心は解かれていくでしょう。野生の猫は家猫よりも人間に慣れるまでに時間がかかるため、保護する際、焦りは禁物です」



そこで田口先生に、猫と接する時のポイントを聞いた。以下を参考にしてみよう。

・猫をしつこく追いかけ回さない（警戒心を煽ることになる）

・優しく、小さい声で話しかける（大きな声は猫の警戒心を強め、ストレスにもなる）

・嫌がっていそうなら、触ったり、抱こうしたりとしない

・猫に触れることができても、手にタオルやグローブを装着する（爪や歯から身を守るため）

猫から信頼されているサイン

猫の警戒心が和らいでいるかどうかは、ケースバイケース。ただ、以下の行動が見られると「心を許し始めていると考えていい」そう。

※猫から信頼されているサイン（下に行くほど「心を許している」）

（1）近く（目の前）で餌を食べている

（2）手を差し出しても、逃げなくなった

（3）触っても嫌がらず、頭もなでられる

（4）手や足元に、体をスリスリこすりつける

（5）目の前でお腹を出し、ゴロンと寝転ぶ

ただし、心を許していたとしても、保護する際には注意する必要がある。捕獲に失敗すると、猫の警戒心は簡単に元に戻ってしまうそうだ。万全の準備を整えてからにしよう。

家に迎えても“ひとり”になれる環境を

また、警戒心が強い猫は保護した後の扱いにも注意が必要だ。これまでと生活環境が変わることもあって、不安な気持ちが出てきたり、慣れるまでに時間がかかったりするという。



「人目を感じると動かなくなったり、食事をしなくなったりする傾向があるので、注意が必要です」

家猫としての生活に慣れてもらいたいと、積極的にスキンシップを取る人もいるはず。しかし田口先生いわく、これは逆効果とのこと。



保護前と同じような接し方を心掛け、時間をかけて信頼関係を構築してほしいそうだ。

「保護猫が“ひとり”になれる環境を作ってあげましょう。例えば、ケージに布をかぶせて薄暗い環境を作ると、視覚的に遮断され、不安や恐怖を軽減させることが期待できます。落ち着いてきたように感じたら、人の手から餌やおやつをあげて、徐々に人に慣れさせましょう」

先住猫がいるなら対面は慎重に

家に先住猫がいる場合、警戒心が強い猫との対面は慎重になってほしいと、田口先生は話す。



「先住猫にとって、新しい猫との生活は強いストレスを感じる要因です。そのため、早期に対面させると、けんかに発展したり、ストレスなどで病気になったりする可能性があります」



目安として、保護してから2カ月は部屋を別々にして接触を避けてほしいそう。その期間で、先住猫はにおいや鳴き声などで、新しい猫が来たことを察するという。

「2カ月ほど経過したら、先住猫を自由に動ける状態にしてあげてください。それぞれの猫のペースにも寄りますが、保護した猫の部屋に先住猫が入ろうとしたりします。そこからは、お互いに徐々に距離を詰めていく様子を見守ってあげてください」



警戒心の強い猫でも、細かな配慮と時間をかけた接し方によって、きっと家猫としての生活に慣れてくれるはず。猫にとって安心・安全な環境づくりを心がけたい。

取材・文＝内山直弥