【インタビュー】アーティストのこっちのけんと（29）が10月19日に開催される音楽イベント「TOKYO FM LIVE in 渋谷音楽祭」に出演する。TOKYO FMがリスナーへの日頃の感謝の気持ちを込めて行うイベント。けんとは「ラジオイベントらしくおしゃべりにも重きを置いた楽しいライブにしたい」と意気込んだ。（望月 清香）

けんとは昨年10月からTOKYO FM「G-SHOCK presents THE MOMENT」（金曜後5・00）でパーソナリティーを務めている。ラジオレギュラーは自身初めて。番組が始まってからトークのネタ探しをするようになったといい、「思ったことや小さな出来事をちゃんとメモするようになりました。歌詞をメモするのとはまた違った感覚です」と明かした。「例えば…」と日常の一コマを気さくに話す姿から番組の温かさが伝わってきた。

元々大のラジオ好き。きっかけは兄で俳優の菅田将暉がニッポン放送のラジオ番組「菅田将暉のオールナイトニッポン」のパーソナリティーになったこと。「兄が深夜ラジオをやったのをきっかけに芸人さんの深夜ラジオとかを聞くようになりました。僕は自分で車を運転して移動しているのですが、移動中は音楽を聞くよりもラジオを聞くことが多いです。生活の一部になっている感じです」と、ラジオ愛を語った。

番組はもうすぐ1周年を迎える。TOKYO FM主催の音楽イベント「TOKYO FM LIVE in 渋谷音楽祭」には昨年に続き、2年連続で出演する。今年はけんとの他にシンガーソングライターのAKASAKIと歌い手の超学生が出演。それぞれの楽曲をパフォーマンスするだけでなく、全出演者で菅田の楽曲「さよならエナジー」を歌う予定だ。

「AKASAKIさんは若き才能という感じがします。今回が初めましてなので、どんな方なのか楽しみです。超学生さんはお互いのラジオを行き来しているんですが、ただただ変態です（笑）。突拍子もないことをする方なので、どんなライブをするのかめっちゃ楽しみです」と胸を膨らませた。

けんとは今イベント出演者の中では最年長。「できるか分からないですけど、どっしり構えたいな思います。僕がツッコミ役に回ることで、2人が暴れてくれたらいいライブになるんじゃないかなと思います」と話した。歌って、しゃべって、ツッコんで、イベントを盛り上げる。チケットは一般発売中。