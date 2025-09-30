◇卓球 WTT中国スマッシュ(9月25日〜10月5日、中国)

女子シングルスの2回戦が30日からスタート。日本勢は張本美和選手ら5選手がベスト32の戦いに挑みます。

28日から2日間にわたり行われた1回戦には、日本からは7選手が出場。最初のカードに登場した平野美宇選手(世界ランク33位)は、中国の孫穎莎選手(同1位)から第2ゲームを奪うも、1-3で敗戦となりました。

張本選手(同6位)はドイツのハン・イン選手(同26位)と対戦。第2ゲームを奪われるも流れを渡さず3-1で勝利。2回戦進出を決めました。

早田ひな選手(同13位)はフランスのユエン選手(同24位)に3-0でストレート勝利。試合時間22分の高速決着で2回戦進出を決めました。

そのほか、伊藤美誠選手(同8位)、大藤沙月選手(同10位)、橋本帆乃香選手(同11位)が1回戦を突破。長粼美柚選手(同14位)は中国の王暁彤選手(同43位)にストレート負けで1回戦敗退となっています。

▽日本勢のシングルス2回戦予定(国/世界ランク)

◆橋本帆乃香(11位)-杜凱栞(香港/39位)◆伊藤美誠(8位)-チュ チョンヒ(韓国/35位)◆張本美和(6位)-ウィンター(ドイツ/27位)◆大藤沙月(10位)-パバド(フランス/28位)◆早田ひな(13位)-葉伊恬(チャイニーズ・タイペイ/59位)