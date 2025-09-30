2025年はノーヒットノーランが記録されないシーズンとなりました。

前提としてメジャーでは無安打であればノーヒットの記録が付与されます。

昨季は9月4日、カブスの3投手がパイレーツ相手に継投で達成。単独投手による最後の記録は、2024年8月2日のジャイアンツ(現ドジャース)のブレイク・スネル投手によるものでした。

今季はMLB全30球団162試合でノーヒットノーランが生まれず2005年シーズン以来、20年ぶり5度目のノーヒットノーランなしの年となりました。

最もノーヒットノーランに近づいたのはドジャースの山本由伸投手。日本時間9月7日のオリオールズ戦に先発登板した山本投手は8回まで1つのヒットも許さず好投。9回でも先頭に3球連続空振り三振、初球でセンターフライと調子よくアウトを重ねます。そして、あと1人のところでジャクソン・ホリデー選手に振り抜かれライトスタンドへソロホームランを放たれてしまいました。さらに不運なことにその後継投した投手が総崩れでドジャースは逆転負けを喫していました。