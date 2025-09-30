三谷幸喜脚本の魅力を色濃く出す「ちょっとずつ駄目な人たち」の世界 “古畑ファン”のプロデューサーが『もしがく』に込めた思い
●優しい目線をを持った脚本
三谷幸喜氏が民放GP帯連続ドラマの脚本を25年ぶりに執筆したことでも話題のフジテレビ系ドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』(10月1日スタート、毎週水曜22:00〜 ※FODで配信)。プロデュースするのは、『監察医 朝顔』『PICU 小児集中治療室』『うちの弁護士は手がかかる』など、最近のフジテレビドラマの話題作を多く手掛けている金城綾香氏だ。
『古畑任三郎』の大ファンでフジテレビに入社した金城Pが今作で三谷氏に声をかけたきっかけや、その執筆力への驚き、さらには主演・菅田将暉の魅力やテレビドラマの常識を打ち破る巨大オープンセットへのこだわりなど、今作にかける思いを語った――。
『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』主演の菅田将暉 (C)フジテレビ
○長年チャンスをうかがっていた三谷作品
三谷氏は2000年7月期に放送された『合い言葉は勇気』を最後に、大河ドラマやスペシャルドラマ、またオムニバス形式の連続ドラマの執筆はあっても、民放GP帯の連続ドラマは長らく執筆がなかった。
そんな三谷氏へどのような経緯で脚本の依頼をしたのかを聞いたところ、「私がAP(アシスタントプロデューサー)として、初めてドラマのプロデュース業務に携わったのが、三谷さんの書かれた『オリエント急行殺人事件』(2015年)だったんです。その時は一番下のAPだったので、例えば三谷さんへ台本を送るだとか、番宣のときのタクシーを呼ぶだとか、そういう仕事をしていました。そのつながりで、自分がフジテレビに入社したきっかけが『古畑任三郎』大好き！ということだったので、先輩プロデューサーからの紹介で直接ご挨拶をさせていただきました。三谷さんはその時の私を全く覚えてないとおっしゃられたんですけど…(笑)」と苦笑いで振り返る。
「そこからずっと三谷さんと作品を作ってみたいな…という思いがあって、都度手を挙げつつもチャンスが巡ってこないという感じが続いていました。ですがある時、三谷さんが連続ドラマに興味があるらしい…という話を小耳にはさんだので、交渉に行ってみたんです」
あまた来るであろうオファーの中から、三谷氏はなぜ金城Pのラブコールを受けたのか。
「三谷さんは“そこまでオファーは来ないよ”とおっしゃってます(笑)。オファーを引き受けていただいた本当の理由は分からないのですが、三谷さんは舞台などスケジュールがすごく埋まっている方なので、脚本を書いてくださるタイミングとか、放送する時期とか、そういうバランスを私たちが自由に組めたからなのかなと思っています」
三谷幸喜氏をモチーフにした役柄を演じる神木隆之介 (C)フジテレビ
○画面上では分からなかったすごさ
『古畑任三郎』が好きでフジテレビに入社したという金城P。一番好きな回は、鈴木保奈美のゲスト回「ニューヨークでの出来事」だそうだが、改めて三谷脚本の魅力を聞いてみると、「登場人物全員が、おかしみとかちょっと駄目な部分があるところですね」と語る。
「『古畑』も今泉(西村まさ彦)なんて実際にいたら結構ヤバい人じゃないですか(笑)。だけどそれこそが三谷さんの優しい目線だと思うのですが、そういう人がいてもいいんだよと、みんなを許容している世界があるんです。だから、そんな目線でみんなも他の人を見てあげれば、この世界もちょっと平和になるんじゃないかと思うんです」といい、今回の作品でも、「みんなちょっとずつ駄目な人たちなので、そういう世界観が色濃く出ています」と反映されている。
実際に三谷氏と仕事をしてみると、画面上では分からないすごさを感じた。
「私やスタッフの感覚で、“今の話は尺が長いじゃないか?”と思っていても、三谷さんが“これはピッタリ収まる”とおっしゃったものは、実際に撮ってみるとその通りピッタリなんです。きっと役者さんのセリフの間やテンポも把握されているんですね。それがすごいなと思いました」
さらに、「どんな作家さんでもうまくいかないことがありますが、三谷さんは“書けない”と言うことが絶対なかったです。むしろ、“AパターンとBパターン、どちらにしますか?”と相談されたのですが、どちらのパターンもすぐに書けてしまう。そこで悩んで筆が止まることがないというのもすごかったですね」と舌を巻く。
三谷氏の劇場映画初監督作品『ラヂオの時間』(97年)は、役者やスポンサーなどの事情で、ラジオドラマの脚本が生放送中に次々と書き換えられてしまうコメディ作品。さすがにそのレベルのムチャぶりはしなかったというが、「例えば、“この商品はこの台本のシチュエーションではお借りできないので、こういう要素を足してほしいんですけど…”という要望に対しても、“はいはい”ってすぐ書けちゃうんです。すでに出来上がった台本でも、その場でパパって書き込んで返してくれるくらい、その筆の速さは素晴らしかったです」と驚かされた。
●菅田将暉が見せる「関西の元気で明るいおっちゃん」の雰囲気
出演者には、菅田将暉をはじめ、二階堂ふみ、神木隆之介、浜辺美波など豪華俳優陣が勢ぞろい。そのキャスティングについては、金城Pと三谷氏の2人で相談し合いながら決めていった。
「菅田さんを主人公にした連ドラを考えたいというところから始まったので、最初に決まっていたキャスティングは菅田さんです。そこから、初めての打ち合わせで三谷さんが、クロッキー帳に今回の舞台となる街の地図だったり、各話のサブタイトルやテーマだったり、どこで誰が登場して去っていくという“香盤表”のようなもの書いていて、見せていただいたんです。それがあって、順次上がってくる原稿をもとに、三谷さんと相談しながらキャストを決めていきました」
主演の菅田の印象については、「本当は全然似ても似つかないんですけど、(菅田演じる)久部が声を荒げて自分の言いたいことを言っている雰囲気って、関西にいる60代とか70代の、元気で明るいおっちゃんたちの若い頃って、きっとこんなんだったんだろうなとちょっと通じるところがあるんです(笑)。菅田さんは90年代生まれでいらっしゃるんですけど、このドラマが描かれる80年代の若者を本当に見事に演じられてると思いました」とハマった。
蜷川幸雄ばりに灰皿を投げようとする久部三成(菅田将暉) (C)フジテレビ
○妥協を許さなかった巨大オープンセット
今作は豪華制作陣やキャストに引けを取らない、巨大セットも見どころの一つだ。そのこだわりを聞くと、「今回のお話は大きな意味でワンシチュエーションなんです。普通は事件モノとかだと毎回場所が変わったりするのですが、今回はずっと同じ場所、同じ時間だったりもするので、そこで手を抜くと画が飽きるんじゃないかなと思いました。だからどこを見てもいろんなものが映っていて見飽きない映像にしないといけないと思いました」という。
そのおかげで、他部署の美術部員も動員するほどの巨大かつ豪華なオープンセットが誕生し、出演者からその出来に感動する声も聞かれた。
ただ、プロデューサーという立場ではまた違った思いもあったそうで、「私はだんだん不安になってきました。やっぱり出てくる見積もりをめくるたびに、面食らいましたから(笑)」と本音を吐露。それでも、「予算を考えてこうしましょうとか、それを削るのはもったいないとか、いろんな人たちの意見を聞いて作り上げていきました」と妥協を許さなかった。
千葉県に建てられた巨大オープンセット (C)フジテレビ
●こぢんまりした映像にしたくない…『コード・ブルー』監督が演出
(左から)二階堂ふみ、菅田将暉 (C)フジテレビ
演出を担当するのは、『コード・ブルー -ドクターヘリ緊急救命-』などで知られる西浦正記監督。三谷作品の特徴でもある“ワンシチュエーション”と、西浦監督のダイナミックな映像演出は、意外な人選にも思えるが、「西浦さんは、私が担当した『営業部長 吉良奈津子』(16年)という作品でセカンドディレクターをやってくださったのですが、とってもエンタメの方なんです。だからスケールが大きいもの得意ですし、『リッチマン、プアウーマン』(12年)という会社が主体で、ある種クローズなお話も情感たっぷりに撮ってくださいます。このドラマははたから見ると“そんなささいなことで…”というような悩みを持った人たちのお話ですが、彼らにとっては一事が万事なので、こぢんまりした映像にしたくなかったんです。そういった点をうまく演出してくださるのではないかと思って西浦さんにお願いしました」と意図を明かす。
第1話で建物の電気が次々と点いていく場面があるが、「それは西浦監督のアイデアで、もう息を飲むほど美しい映像に仕上げてくださいました。西浦さんにお願いして本当に良かったなと思いました」と、手応えを感じていた。
○アンミカに伝えた「イントネーションを気にしないで」の意図
金城Pが手掛けてきた作品を振り返ると、『監察医 朝顔』では一見すると1話完結モノでありながら、そこに途切れることのない壮大な家族の物語を紡いでみせ、『PICU 小児集中治療室』では、小さな子供たちの命と雄大な北海道を対比させながら、主人公親子の愛を克明に描いた。また、『うちの弁護士は手がかかる』ではパロディを多用するなど、事件解決だけで収まらないキャラクターショー的なおかしさを加味したりと、オリジナリティーが感じられる。
そんな作品づくりにおける独自性について聞いてみると、「私は地方出身者なので、東京への絶大な憧れと、地方出身者を応援したいという気持ちがあります。それがオリジナリティーになるのかは分からないですが、今回アンミカさんが関西のイントネーションを気にされていたんです。だけど関西にいた人が東京に出てきたという設定でもいいじゃないですか。なので、“別にイントネーションを気にしないでください”と話をさせていただきました。『監察医 朝顔』に出てくださった板尾(創路)さんにも、『SUPER RICH』の江口(のりこ)さんにも、(関西弁を)そのまんまでしゃべってくださいという話をしました。そういう点において、今回の作品でも自分の思いが入っているのかもしれませんね」とのこと。
今作は三谷氏の自身の経験に基づいた要素も含まれている物語とのことだが、好景気だった80年代の東京という舞台で、金城Pが込めた、様々な“憧れ”や“応援したい”という思いも多分に含まれた作品になっているのだろう。
浜辺美波 (C)フジテレビ
●金城綾香1987年生まれ、兵庫県出身。12年フジテレビジョンに入社し、『5→9〜私に恋したお坊さん〜』『グッド・ドクター』『犬神家の一族』『監察医 朝顔』『SUPER RICH』『元彼の遺言状』『PICU 小児集中治療室』『うちの弁護士は手がかかる』『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』などを手がける。
「テレビ視聴しつ」室長･大石庸平 おおいしようへい テレビの“視聴質”を独自に調査している「テレビ視聴しつ」(株式会社eight)の室長。雑誌やウェブなどにコラムを展開している。特にテレビドラマの脚本家や監督、音楽など、制作スタッフに着目したレポートを執筆しており、独自のマニアックな視点で、スタッフへのインタビューも行っている。 この著者の記事一覧はこちら
