パ・リーグは29日、各地で2試合が行われました。

3位オリックスは4位楽天相手に先発の九里亜蓮投手が粘りの投球を見せました。2回に連続四球を与えるなど序盤からピンチを背負うも、楽天打線に得点を許しません。するとこの試合で初バッテリーを組んだ福永奨選手がプロ初HRを放ち援護。リードをもらった九里投手は9回まで投げ抜き、移籍後初完封勝利をあげました。これでオリックスはカード3連勝としています。

5位西武は6位ロッテと対戦。2回にネビン選手の2試合連発となる21号ソロHRで先制すると、援護をもらった先発の渡邉勇太朗投手は6回無失点と好投しました。その後を受けたリリーフ陣もロッテ打線をシャットアウトし、完封リレーで今季本拠地最終戦を勝利で飾りました。

▽29日のパ・リーグ結果

◆オリックス4-0楽天

勝利投手【オリックス】九里亜蓮(11勝8敗)

敗戦投手【楽天】ハワード(5勝1敗)

本塁打【オリックス】福永奨1号

◆西武2-0ロッテ勝利投手【西武】渡邉勇太朗(7勝9敗)敗戦投手【ロッテ】石川柊太 (4勝7敗)セーブ【西武】平良海馬 (4勝1敗30S)本塁打【西武】ネビン21号