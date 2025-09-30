◇プロ野球パ・リーグ 西武 2-0 ロッテ(29日、ベルーナドーム)

西武は29日に行われた本拠地最終戦で、ロッテに完封勝利を収めました。

今季から西武でプレーしているネビン選手は、2回の第1打席で西武ファンが埋め尽くすレフトスタンド中段への先制ソロを記録。この日、4打数2安打1打点の活躍を見せ、今季141安打に到達し、パ・リーグのトップにつけていた楽天・村林一輝選手の安打数に並びました。

お立ち台にあがったネビン選手は、今季を振り返り「何試合か体調不良で出られなかったんですけど、ほぼ全試合健康な状態で出ることができて、コーチやトレーナーの形に感謝しています」とコメント。球場に集まったファンにも「シーズン最初の試合から最後の試合まで、いくら暑くても寒くてもこうやって球場に足を運んでいただき本当に感謝しています」と語りました。

6月時点で、すでに来季からの2年契約を結んでいるネビン選手。「来年はCSを目指して頑張っていきますので、応援よろしくお願いします」と高らかに語り、ファンからもさらなる声援があがりました。