せっかく取得したあなたのスキルが過去のものに…把握しておくべき”寿命”の存在と、スキルのライフサイクルが劇的に変化する生成AI分野

仕事に携わるなかでスキルを得られたり、自ら学んで取得したスキルもあるだろう。しかし、変化の激しい今の時代、そのスキルが「一生もの」とは限らないという。



リスキリングの第一人者である後藤宗明さんの著書『AI 時代の組織の未来を創るスキル改革 リスキリング【人材戦略編】』から、スキルの寿命について一部抜粋・再編集して紹介する。

「スキル寿命」を把握が大事

変化の激しい現代におけるスキルマネジメントにおいて重要なことは、スキル寿命を理解した上で、自社に必要なスキルを確保することです。

スキルは「獲得すれば一生もの」というわけではなく、技術革新や社会構造の変化によって、求められるスキルは常に入れ替わっており、実はスキルは、新しく生まれたところから需要がなくなるところまで、のライフサイクルがあるのです。

誕生から消滅のライフサイクル

（1）新しいスキルの誕生

新しいデジタル技術や社会の変化により、新たなスキルが誕生し、少しずつ必要とされ始める段階です。まだ一部の先進企業や専門家しか注目しておらず、求人や教育の場にもほとんど登場していない、いわば「兆（きざ）し」の時期です。

（2）スキル需要の成長

社会的な関心が高まり、スキルが多くの人に知られるようになります。研修や資格制度が整備され、求人にも記載され始める時期であり、スキル習得がキャリアアップの鍵となります。

（3）スキル需要の成熟

スキルが広く普及し、「持っていて当たり前」とされる段階です。教育機関でも標準的に教えられ、業務における基本スキルとして組み込まれます。保有者が増える一方で、差別化要因としての価値は低下していきます。

（4）スキルの陳腐化

変化し続ける環境下において、新しいテクノロジーや働き方の変化等により、そのスキルの重要性が徐々に失われていきます。自動化や代替手段の普及によって、スキルの活用機会が減少し、投資対効果が下がっていきます。新たに登場する後継スキルに引き継がれる場合もあります。

（5）スキル需要の消滅

業務において完全に不要とされ、教育や求人からも姿を消します。かつては主力スキルだったものも、時代遅れとなり、歴史的知識としてのみ語られる状態になります。

このようにスキルのライフサイクルがあることを理解していると、一旦静的なスキル管理表を作っておしまい、という方法では難しいことがおわかり頂けると思います。

生成AI分野におけるスキルのサイクル

上記のスキルのライフサイクルのプロセスが実は生成AI分野で短期間で起きていることをご存知でしょうか。

2022年11月にOpen AIのChatGPTがリリースされてから急激に注目された職種がプロンプトエンジニアです。ところが生成AIの急激な進化やバージョンアップとともに、必要なスキルが変化しているのです。

AIと自然言語で対話し、意図する出力を得るには「プロンプト」と呼ばれる指示文が必要であることがわかると、一部の先進企業や技術者がその設計ノウハウを探求し始めました。

これが、プロンプトエンジニアリングというスキルの誕生期でした。そして2023年からChatGPTをはじめとする生成AIの利用が急速に拡大すると、「プロンプトの書き方」が実務上のスキルとして注目され始めました。

「出力形式を指定する」「役割を与える」「文体を決める」など、コツを覚えれば誰でもAIの出力精度を向上させられることから、SNSやYouTube、書籍、eラーニングでも多くの学習コンテンツが生まれました。

大手企業が研修に組み込むようになり、大学の講義にも採用され、「成長期」を迎えました。

誰もが使いこなせるようになったが

やがて2024年には、プロンプトの基本スキルは多くのビジネスパーソンが習得するようになります。テンプレートも出回り、誰もがある程度使いこなせる環境が整いました。

こうしてプロンプト初級スキルは成熟期に入り、特別なものではなく、ビジネスリテラシーの一部として扱われるようになったのです。

しかし、そのわずか半年後、状況は再び大きく変わり始めます。GPT-4oやClaude3などの最新モデルが登場し、文脈理解力が飛躍的に向上しました。

ユーザーが曖昧な指示をしても、AIが適切に意図を汲くみ取って出力できるようになったことで、「精密なプロンプトを書く」初級スキルの価値は急激に低下しました。

この時点で、プロンプト初級スキルは「陳腐化」フェーズに入り、注目は「AIの出力をどう評価・統合・判断するか」という応用力やメタスキルへと移ってきているのです。先進的な企業ではすでに、プロンプト研修の必要性を見直し始めたというお話も聞きます。

そして今後数年のうちに、AIが自動でプロンプトを生成し、ユーザーが音声や画像、動作など多様な手段でAIに指示を出す時代が来るという予測もあります。

その頃には、「プロンプトの書き方を学ぶ」という行為そのものが不要になり、初級スキルは完全に「消滅」の段階へと移行するかもしれません。数年前には最先端だったスキルも、時間の経過とともに不要となっていくのです。

このスキルライフサイクルのプロセスが以前とは比較にならないスピードで起きているという事実を理解する必要があるのです。

後藤宗明

一般社団法人ジャパン・リスキリング・イニシアチブ代表理事。SkyHive Technologies 日本代表。著書に『自分のスキルをアップデートし続ける リスキリング』『新しいスキルで自分の未来を創る リスキリング【実践編】』（ともに、日本能率協会マネジメントセンター）、『中高年リスキリング』（朝日新聞出版）がある。