巨峰の季節キターーーッッ！！【ゴンチャ】どっちも飲みたい♡「限定ドリンク」

【ゴンチャ】に巨峰の季節が到来！ ゼリーやフォームを加えた華やかな「限定ドリンク」が季節のおすすめとしてラインナップしており、秋の味覚を堪能させてくれそうです。今回ご紹介するのは、冷たい味わいのジェラッティー & まろやかな風味のミルクティー。ブレイクタイムに味わってみて。

クールダウンにぴったりな「あふれる巨峰 ジェラッティー」

たくさん歩いた時のクールダウンや、気温が高めの日にうってつけのフローズンドリンク。マーブルのような色合いが映えるおしゃれな一杯です。公式サイトによれば「芳醇でふくよかなブラックティー」がベースで、深みのある味わいを楽しめそう。値段は\680（税込）。

飲み応えありそうなゼリー入り！

「あふれる巨峰 ジェラッティー」には、公式サイトいわく「巨峰の甘みをぎゅっと凝縮したゼリーとソース」が入っているのだとか。飲み応えも感じられて、腹持ちも良さそうです。さらに「ほんのりシトラスが香るチーズミルクフォーム」をトッピングした華やかな仕上がりで、心癒されるような優しい味わいも感じられるかも。

まろやかさが楽しめそうな「あふれる巨峰 ミルクティー」

こっくりとした深みのある色合いがおしゃれな、秋らしいビジュアルのミルクティー。こちらもブラックティーをベースに、巨峰ゼリーや巨峰ソースを加えた、華やかな一杯に仕上がっています。ミルクティーのまろやかさがプラスされている分、マイルドな味わいが楽しめそう。値段は\650（税込）。

しっかり混ぜて味わうのもおすすめ！

「あふれる巨峰 ミルクティー」にも、シトラスチーズミルクフォームがのっています。しっかり混ぜると、また違った味わいが楽しめそうです。より豪華に飲みたい時は、カスタムでパールやナタデココなどをプラスするのも良さそう。

