お部屋の換気口から脱走しようとしたという「チロルちゃん」。しかし飼い主さんに対策をされてしまい、とっても不満な顔。

必死でパパさんに開けて欲しいとアピールする姿には「チロルちゃんのあくなき探究心には感心」「なんか応援したいねチロルちゃん」の声が寄せられています。

【動画：脱走に使う予定の『換気口』をパパにふさがれてしまった黒猫→開けてほしくて見せた、あまりにも『切実なアピール』】

塞がれた脱出口

YouTubeチャンネル『ウルンとリコリンファミリー』に投稿されたのは、自分が作った脱出口を塞がれてしまったチロルちゃんが、パパさんに不満をいっぱい伝える様子。

ある日の深夜、チロルちゃんは器用に換気口の蓋を外したそう。歴代の猫が誰もやらなかったという快挙でしたが、外に出てしまうと危ないので塞いだといいます。

塞がれた脱出口を見たチロルちゃんは不満そうな顔をしたとか。パパさんに向かって外へ出たいとアピール。

脱出口の前でじっと塞いでいる金具を見つめていたというチロルちゃん。せっかく蓋を外したのにと思っているのかもしれません。

パパさんに猛烈アピール！

チロルちゃんが出たそうにする姿を見て「出れるもんなら出てみな」と言ったというパパさん。しかし金具はどう見ても外れそうになかったそう。

換気口から空気の流れは感じるようで、チロルちゃんは諦めきれない様子。

「それ(空気の流れ)で満足しなさい」とパパさんになだめられたというチロルちゃん。しかしチロルちゃんは「開けてよ」と言っているかのように鳴いたとか。

その後も、チロルちゃんはパパさんに向かってニャーニャー鳴き、開けてもらうようにアピール。パパさんも話しかけられる度、楽しそうにチロルちゃんに返事をしていたそう。その仲睦まじいことが伝わるやりとりに、筆者もホンワカしました。

保護猫のチロルちゃん

チロルちゃんは、パパさんとママさんに保護された猫。過酷なお外でたくましく生きていた猫なので、換気口を開けられるくらいに頭も回るのかもしれません。

チロルちゃんの他にも、パパさんのお家にはたくさんの保護猫がいて、里親を探す活動もされているそう。

窓の外のセミを気にしてみたり、仲良くぎゅうぎゅうにくっついていたり、たくさんの猫ちゃんがパパさんたちの元で幸せに暮らしているとか。

コメントでは「ウルンとリコリンファミリーに来た子たちは必ず幸せを掴む」「なかなかできないことを率先してやってくださってありがとうございます」などと、保護猫活動に感謝を伝える声が多く見られました。

YouTubeチャンネル『ウルンとリコリンファミリー』では、人間4人＋猫たちの家族の様子と、保護活動の様子が投稿されています。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「ウルンとリコリンファミリー」さま

執筆：六花

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。