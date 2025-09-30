『あんぱん』特別編第2回、“メイコ”原菜乃華、ミュージカル『怪傑アンパンマン』初日に大奮闘！
今田美桜が主演を務め、北村匠海と共演した連続テレビ小説『あんぱん』の特別編。4夜連続放送の第2回となる今夜は、メイコ（原菜乃華）を主人公に、ミュージカル『怪傑アンパンマン』初日の舞台裏でのメイコの奮闘ぶりを描く。
【写真】メイコ（原菜乃華）、まさかの初舞台!?
『あんぱん』特別編では、人気キャラクターたちの知られざる物語を描くスピンオフドラマと、『あんぱん』出演者の座談会が届けられる。
第2回では、ドラマパートではメイコの奮闘ぶりを描く「メイコの初舞台」、座談会パートでは『あんぱん』で“朝ドラ”初挑戦を果たした河合優実、原菜乃華、高橋文哉、大森元貴による座談会を送る。
【第2回「メイコの初舞台」】
ミュージカル『怪傑アンパンマン』公演初日。開演が迫る中、舞台裏ではいくつか問題が発生していた。
スタッフのメイコ（原菜乃華）は、困惑するたくや（大森元貴）から状況を聞き、浜辺ヒラメ（浜野謙太）ら、ごねる出演者たちを説得しようと奮闘する。
さらには、熱を出したコーラスの代わりに自ら出演することになり…！
『あんぱん』特別編第2回「メイコの初舞台」は、NHK総合にて9月30日23時放送。
