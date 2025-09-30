ＨＫＴ４８の元メンバーで女優の兒玉遥がパリでの写真を披露し、反響を呼んでいる。

２９日までにインスタグラムで「パリの思い出 ずっと行ってみたかった蚤の市。ヴァンヴ蚤の市に行ってきました！」と書き始めた兒玉。「食器から、お洋服、ヴィンテージのアクセサリーなど想像以上に出店の数が多く、敷地も広くて、全部見ようとするとかなり時間がかかります！日本食に合う赤の食器をゲット。福岡の郷土料理 がめ煮 に合わせました」と紹介した。

「それから＠ｐａｎｏｒａｍａｐａｒｉｓでランチ かわいいワンちゃんのパーティが開催されていて可愛かった。フランスの味は『引き算』なんだって！パンはふわふわ、お味はスッキリと品のある味のホットドッグでした」とつづると、肩周りに大きなフリルがあしらわれた真っ白なミニ丈ワンピースでパリの街を満喫する様子複数枚がアップされた、

この投稿にファンからは「めっちゃ綺麗ですよ」「パリの街が似合うねえ」「可愛すぎです」「パリでも綺麗ですね！」「街並みが素晴らしい！」といったコメントがあがっている。