高橋しょう子(C)光文社／週刊FLASH 写真◎熊谷貫

　伝説のセクシ―女優として語り継がれる高橋しょう子（32）が、30日発売の『週刊FLASH』（光文社）で、2022年の引退以来3年ぶりのグラビア電撃復帰を果たした。

　高橋は2016年にグラドルから転身し、セクシー女優デビュー。以降、トップ女優として人気を不動のものにする。2022年、引退。9月26日、マカオでの撮影会イベントでモデルに本格復帰した。これが引退後初の撮り下ろしとなる。

　袋とじ8ページで、Gカップボディの健在ぶりを見せている。インタビューでは、引退後の生活や今後の活動の展望について語る。

　同誌には、蓬莱舞、入来茉里、蒼山怜、三田悠貴、鹿目凛らも登場する。