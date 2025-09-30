元セクシー女優・高橋しょう子、3年ぶりグラビア電撃復帰 Gカップボディ健在
伝説のセクシ―女優として語り継がれる高橋しょう子（32）が、30日発売の『週刊FLASH』（光文社）で、2022年の引退以来3年ぶりのグラビア電撃復帰を果たした。
【写真】Gカップボディ健在！袋とじで衝撃グラビア復帰の高橋しょう子
高橋は2016年にグラドルから転身し、セクシー女優デビュー。以降、トップ女優として人気を不動のものにする。2022年、引退。9月26日、マカオでの撮影会イベントでモデルに本格復帰した。これが引退後初の撮り下ろしとなる。
袋とじ8ページで、Gカップボディの健在ぶりを見せている。インタビューでは、引退後の生活や今後の活動の展望について語る。
同誌には、蓬莱舞、入来茉里、蒼山怜、三田悠貴、鹿目凛らも登場する。
