『じゃあ、あんたが作ってみろよ』Chilli Beans.が挿入歌を担当
俳優の夏帆、竹内涼真がW主演を務める、TBS系火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（10月7日スタート 毎週火曜 後10：00）の挿入歌が、3ピースバンド・Chilli Beans.の新曲「that's all i can do」に決定した。
【写真】リアル…！夏帆＆竹内涼真のラブラブショット
同作は谷口菜津子氏の同名漫画（ぶんか社）を原作に、「料理」をきっかけに男女の価値観や“当たり前”を見直していく再生ロマンスコメディ。恋人のために料理を作り続け自分を見失った山岸鮎美（夏帆）と、「料理は女が作るもの」と思い込む亭主関白な海老原勝男（竹内涼真）が、別れを経て成長していく姿を描く。
Chilli Beans.は、Moto（Vo）、Maika（Ba&Vo）、Lily（Gt&Vo）により２０１９年に結成した３ピースバンド。作詞・作曲・編曲やクリエイティブまでをメンバー自らで手掛け、ジャンルに捉われず幅広い“チリビ”の世界観を作りあげ、等身大で自由に表現される楽曲やライブパフォーマンスで人気を集めている。
本作の挿入歌として書き下ろした新曲「that's all i can do」は、素直になれない心情や後悔、そんな自分から変わろうとする、変わりたいと思う姿を描いた楽曲となっている。ポップで可愛らしい雰囲気をまといつつも、どこか皮肉を含んだ言葉を散りばめ、その裏には素直になれない本音が潜んでいる。そんな二面性が魅力の楽曲だ。
■コメント
＜Chilli Beans.＞
ドラマの中の主人公と自分たちの気持ちや背景
素直になれない部分を重ねて作っていきました。
ちょっとポップに
可愛らしくもあり
でもやっぱり皮肉なことを言っちゃったり
でも本音はまた別にあったり
そんな一曲になったんじゃないかなと思います!
たくさんの人に
届きますょぅに
