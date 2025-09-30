

1940年に「反軍演説」を繰り広げた斎藤隆夫衆院議員。演説の大半は国会の議事録から削除されている（写真：共同）

【写真あり】1940年の国会で「削除されるくらいヤバい演説」を繰り広げた国会議員とはどんな人物？

退陣を間近に控える石破茂首相。そんな去り際の宰相が、実現に執念を燃やしていることがある。過去に国会の議事録から削除された、ある演説の復活だ。

日本が軍国主義に突き進んでいった1940年、ある衆議院議員が中国との戦争を批判する演説をした。これに軍部が反発、議員は除名されたうえ、演説の大半が議事録から削除された。

この議事録を復活できないか――。自民党幹部に野党との話し合いを始めるよう指示した。全会派が賛成すれば、議事録は復活できるという。石破氏の執念は、はたして実を結ぶのか。

議事録から削除された“演説の主”

演説の大半が議事録から削除された議員は斎藤隆夫（1870〜1949年）。兵庫県豊岡市に生まれ、苦学して弁護士になった後、1912年に衆院初当選。立憲国民党や立憲民政党に所属していたリベラル派論客である。

斎藤は1936年、軍部の政治関与を批判する「粛軍演説」を行い、その後、警察や軍部の監視を受けていた。一方で国民の人気は高く、中国との戦争が長引く中で斎藤の国会演説にはいつも注目が集まっていた。

1937年7月には盧溝橋事件が起き、日本と中国との軍事衝突が拡大していく。当時、「支那事変」と呼ばれた日中戦争に対して、国会では政府への追及が続いた。

そして、1940年2月2日。斎藤は衆院本会議場に登壇。米内光政首相（当時）らに対して「支那事変処理を中心とした質問」を始めた。冒頭は「支那事変はどうなるのか、国民はこの議会を通じて聴くことが出来得ると期待しない者は恐らく一人もいない」などと、穏やかな調子で始まった。

そして、次第に追及のトーンが上がっていく。

「十万の将兵は戦場に屍を埋めているでありましょう。これに幾倍する数十万の将兵は、いたましき戦傷に苦しんでいるでありましょう」「軍費については一厘一毛といえども支那からとることはできない。ことごとく日本国民の負担となる。日本国民の将来を苦しめるに相違ない」

「犠牲を要求するばかりが政府の能事ではない」

演説の中盤では政府批判が強まる。

「例えば国民精神総動員なるものがあります。ずいぶん巨額の費用を投じているのでありますが、一体これは何をなしているのか私どもにはわからない」「国民に向かって緊張せよ、忍耐せよと迫る。国民は緊張するに相違ない。忍耐するに相違ない。しかしながら国民に向かって犠牲を要求するばかりが政府の能事（のうじ＝成し遂げるべきこと）ではない」

斎藤は言論統制にも言及する。

「事変以来、わが国民は実に従順であります。言論の圧迫に遭って国民的意思、国民的感情も披歴することが出来ない」

最後に斎藤はこう結んでいる。

「内外の政治はことごとく支那事変を中心として動いている。予算でも増税でも、その他あらゆる法律案はいずれも直接間接に事変と関係を持たないものはないでありましょう。支那事変はいかに処理せらるるものであるか、これが相当に分からない間は議会の審議も進めることが出来ないのである」

斎藤演説は、民主主義のルール尊重を説くまっとうな内容であり、過激な表現や誹謗中傷は見当たらない。だが、軍備拡張や国民総動員を進めていた軍部は強く反発。その動きを察知した小山松寿衆院議長は、軍部批判や言論統制に触れた部分、全体の3分の2ほど（約1万字分）を職権で議事録から削除した。斎藤は強く抗議したが、覆ることはなかった。

さらに斎藤に対して除名を求める声が上がり、3月7日の衆院本会議で賛成296票、反対7票で除名が決定した。ただ、斎藤に対する国民の人気は高く、1942年の総選挙で、斎藤は軍部などによる妨害をはねのけて当選。議員の地位を回復した。なお、斎藤は敗戦後の1946年の衆院選（兵庫2区）でトップ当選し、第1次吉田茂内閣で国務大臣として入閣している。

石破首相が「反軍演説」の復活にこだわるワケ

こうした顛末に関心を持ち続けてきたのが石破首相だ。「軍事オタク」で防衛相も経験した石破氏は、兵器に詳しいだけでなく、日本が戦争に突き進んだ歴史にも精通している。

その石破氏の愛読書が『昭和16年夏の敗戦』（猪瀬直樹著、中公文庫など）だ。官僚や民間企業の精鋭が首相直属の総力戦研究所に集められ、アメリカとの戦争の展開を予測。「敗戦は必至」との結論が出たが、当時の軍部や内閣はその結論を無視して戦争に突入していった経緯を描いたノンフィクションである。斎藤の反軍演説に対する除名処分と議事録削除は、この動きと重なる。

「なぜ日本は無謀な戦争に突き進んだのか」「政治はなぜその動きを止めることができなかったのか」。石破氏は長年、そういう問題意識を持ち続けてきた。そして、今年8月15日の終戦の日に内閣として戦後80年談話を出して戦争に至った経過を本格的に検証し、反省の気持ちを表明しようという思いを抱いていた。

だが、7月の参院選で自民、公明の与党は過半数を割り込む大敗。自民党内の保守派への遠慮もあって、80年談話を閣議決定する余裕はなかった。

その後、自民党内の「石破降ろし」が勢いを増し、石破首相は退陣を表明。後継首相を選ぶための自民党総裁選が繰り広げられている。石破氏としては、10月4日の新総裁決定の後に、戦後80年に関する「個人的見解」を出したい考えだ。

そうした中で浮上してきたのが、斎藤反軍演説の削除問題だった。石破氏には「政治が戦争への流れを止められなかった象徴的な出来事」と映っている。その削除部分を復活させることで、軍国主義に突き進んだ歴史への反省を示すことにもつながると考えている。

石破氏は、政権が1年で幕を閉じることになったことについて、「石破らしさが発揮できなかった」と悔やんでいる。「政治とカネ」の問題で、関係した議員らの復権を許さず、資金の透明化を進めることなどが「石破らしさ」と考えてきたが、目立った成果は出せなかった。

「戦争の検証と反省へのこだわり」も「石破らしさ」だが、こちらも十分に意志を貫けなかった。斎藤演説の議事録復活は、どうしても退任までに実現したい「石破らしさ」の1つなのだろう。

石破首相は執念を貫けるか

実際の反軍演説は、演説当日に注目を集め、翌日の新聞の中には「演説全文」を掲載したところもあった。海外でも大きく取り上げられている。

議事録が削除されても、全文は多くの人々に読み継がれてきた。現在は、国立国会図書館の帝国議会会議録検索システムで削除後の「官報」を見ることができる。削除前の全文は、東北大学など、さまざまな研究機関のホームページなどに掲載されている。

衆院事務局によると、国会の歴史の中で不適切発言などによって議事録が削除されたケースは多いが、削除部分を復活させた例はないという。復活のためのルールも定まっていない。すべての会派が同意し、議事録の復活のための衆院規則が設けられれば、復活は可能だという。

石破首相の指示を受けた自民党の森山裕幹事長らが野党にも呼びかけ、与野党が議院運営委員会で削除部分の復活に向けた具体的な段取りを話し合うことになりそうだ。反軍演説の議事録復活で石破氏の執念が貫けるかどうか。石破政権最後の勝負どころである。

（一部敬称略）

（星 浩 ： 政治ジャーナリスト）