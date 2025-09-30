

「資さんうどん三郷店」外観（筆者撮影）

【画像】資さんの人気メニューや内部の様子

すかいらーくホールディングス（以下「すかいらーくHD」が8月に発表した直近の中間決算は、「売上高が前年比15％増（2209億円）」「利益25％増（78億円）」と、好調をキープしている。

グループの成長を支えているのが、前年10月に傘下入りしたばかりの「資さんうどん」だ。昨年12月に出店した関東1号店（千葉・八千代店）に続く新店も勢いがあり、100店に到達していないのに営業利益を6億円も押し上げている。そして、すかいらーくHDは新規出店だけでなく、既存ブランドの物件を積極的に「資さん」に置き換えていくようだ。

なぜ、すかいらーくHDは既存ブランド（ガストなど）から「資さん」への転換を推し進めているのか？ 外食企業としての戦略を探るべく、先陣を切って転換した「資さんうどん三郷店」（旧・藍屋三郷店）の様子を偵察。と同時に、ご担当者様にお話を伺った。

遠くから見て「これ、もともと藍屋だろ！」際立つ「資さん」店舗開発力の高さ



「資さんうどん三郷店」エントランス。どことなく藍屋の雰囲気が残っている（筆者撮影）

埼玉県三郷市にあった「藍屋三郷店」が閉店したのが5月8日、資さんうどんのオープンは6月26日。すかいらーくHDの他のブランドからの転換は、他店でもおおむね1カ月半〜2カ月で完了するようだ。

なぜここまで、手早く店舗を転換できるのか？ JR三郷駅から歩いていくにつれて、理由がうっすらわかった。

藍屋によくある低い三角の屋根はそのまま、県道側に出されていた「天ぷら・蕎麦 藍屋」の野立て看板は、クルマの駐車マナー案内や「サクサクごぼ天 資さん」の巨大看板に変わっている。

店内でも、藍屋の特徴である個室などの空間を、段差もそのまま「プライバシーが確保されたボックス席」に転用。見る人が見れば「これ、もともと『藍屋』？」と感づきそうな要素が、外観から店内まで、隠すこともなく残っているのだ。サッと「資さん転換」ができる要因は「大して何も変えなくても転換できるから」であろう。



この角度で見て正面にあった「藍屋」玄関は、横側に移設されたようだ（筆者撮影）

ただし、三郷店は藍屋時代からの正面玄関の位置を変え、ゆったりした個室などがあったスペースを店舗横に付け替えることで、混雑時には1時間・2時間待ちが生じる「資さん」での「うどん待ちスペース」確保に成功している。すかいらーくHD側の発案か「資さん」側かは不明だが、店舗開発の能力の高さ・柔軟さがうかがえる一面だ。

家族連れで賑わう店内

15分ほど待って、店内に着席。夏休み（※取材時）の金曜・15時台店内は……約90席のうち、パッと数えて十数卓の4人掛け席が、ほぼ満杯。母子連れを中心とした家族連れ多さから「夏休みでヒマそうな子供を、とりあえず『資さん』に連れてきた」ような人々が多いようだ。

また、20席ほどの一人掛けカウンターがあり、こちらは混み合っていない。三郷店は江戸川をまたいで草加市・三郷市（埼玉県）、流山市（千葉県）につながる県道にあり、早朝や平日昼間には、このカウンターがドライバーの拠り所となるのだろう。

なお決算資料によると、同様に地域の幹線道路沿いにある「足立鹿浜店」（東京都足立区）は、深夜3時でも満席になるときがあるのだとか。

広報ご担当者様に「足立鹿浜店が、深夜でもかなり稼働しているという資料を拝見しました。他の店でも、深夜の稼働率は好調でしょうか？」と尋ねたところ、「他の店舗におきましても深夜時間帯の稼働も好調です。現在、関東地域で24時間営業をしているのは『足立鹿浜店』『八千代緑が丘店』『北鴻巣店」』の3店舗となりますが、その他店舗につきましても、営業時間の延長を含め、お客さまの多様なニーズにお応えできるよう努力して参ります」と、期待の持てる返答をいただいた。

「資さん」は、うどんに限らずおおよそ100種類のメニューを擁し、とりあえず行っておけば、何かハマりそうなモノがある。顧客層を広く取れる「資さん」の強みは、開業から間もない三郷店でも発揮されているようで、地に足のついた「普通にご飯を食べたい地元客」需要を確実に取り込んでいるようであった。



店内でのタブレット注文画面（筆者撮影）



三郷店の「肉ごぼ天うどん」＆ミニかつ丼。状態の良い商品が迅速に提供された（筆者撮影）

タッチパネルで注文、6分24秒で出てきた「肉ごぼ天うどん」は、約14cmのスティック状ごぼ天もカリッと揚がり、一緒に頼んだカツ丼のクオリティも問題なし。客足が途切れない新店なのにオペレーションもしっかりしていて、「おいしかった」以外に特筆すべきことがない……「資さん」として、味・空間づくり・クレンリネス・接遇を保っていることに、少しだけホッとした店舗訪問・滞在であった。

ガスト→資さんは「デフレマインド対応」？目立つ「高単価ブランドからの転換」



関東1号店の「資さんうどん八千代店」（筆者撮影）

さて、今後の「資さん」は、どう出店していくのだろうか？

すかいらーくHDの決算資料によると、2025年の新規出店は21店舗、うち12店舗はすかいらーくの既存ブランドから転換店舗であるという。公式SNSの情報でも店舗転換が確認できる。

以下、一例をあげてみよう。

ステーキガスト奈良柏木店（9月28日閉店）

↓

資さんうどん 奈良柏木店（11月中旬オープン）

※8月5日発表

ステーキガスト大分木ノ上店（9月7日閉店）

↓

資さんうどん 大分木ノ上店（10月下旬オープン）

※8月4日発表

ステーキガスト羽曳野店（8月31日閉店）

↓

資さんうどん 羽曳野店（10月中旬オープン）

※7月24日発表

ガスト浦和中島店（8月18日閉店）

↓

資さんうどん 浦和中島店（10月初旬オープン）

※7月22日発表

ガスト尻手店（8月下旬閉店）

↓

資さんうどん 浦和中島店（10月3日オープン）

※7月17日発表

資さんジョインでポートフォリオが強化

これらの店舗はなぜ、改装費用をかけてまで改装されるのか？ すかいらーくHDの狙いは「デフレマインドへの対応」にありそうだ。



すかいらーくグループのポートフォリオ（すかいらーくHD・決算資料より）

すかいらーくHDでは約20業態ほどのポジションを明確にするために、単価や客層などを図表化した「ポートフォリオ」を作成している。「資さん」は「ファミリーダイニング・低単価」と位置づけられており、うどん一杯300円台から、客単価で800円〜900円の「資さん」は、手ごろな日常食を求める層に向けた業態として位置づけられている。

一方で、転換の対象となる「ステーキガスト」「ガスト」などは単価が高い“プチ贅沢”業態であり、今どきの「デフレマインド」に対応しているとは言いがたい。食事にもコスパが求められる時代に、高単価な他ブランドから「ファミリーダイニング・低単価」な「資さん」に転換させるのは、きわめて理にかなった、デフレ局面に合った戦略と言えるだろう。

ここで生かされてているのが、すかいらーくHDへの傘下入り前から発揮されていた「転換・居抜き能力」だ。「資さん」は九州全域に勢力を広げる際にもレストラン・ドラッグストア・カフェなどの跡地をうまく活用しており、（いい意味で）立地・客席配置などに特徴がない。

中には円形看板・ステンドグラス付きのカーディーラー跡地をそのまま活用している事例（北九州市・陣山店）もあり、ひとことでいうと「いかなる居抜き物件も『資さん』色に染め上げる能力」が、きわめて高いのだ。

直近ではすかいらーくHD・金谷実社長が、消費者の動向を「外食ならではの料理を求める層」「コスパで外食先を選ぶ層」で二極化していると、各社のインタビューで分析している。「資さん」は後者に向けた店舗転換・新規出店の選択肢として、すかいらーく傘下になっても変わらず、ほぼ無敵状態で機能している。

そもそも、関東1号店の千葉県・八千代店が叩き出した「130席で1日平均200万円・客数2000人以上」という営業成績は、どう考えても尋常ではない。

なお、首都圏進出から1年弱が経ったこのタイミングで、八千代店の売り上げについて尋ねたところ、「引き続き好調に推移しており、たくさんのお客さまにご来店いただいております」とのこと。さらに、「新店オープン時には、毎回、多くのお客さまに開店をお待ちいただいております。また、それは関東のみならず、関西の店舗でもそのような光景が見受けられ、想定以上のお客さまにお越しいただいている状況を大変ありがたく感じております」との返答もあった。資さん人気は、関東を経て関西にも波及しているようだ。

経営陣としても結果を出し続ける「資さん」の存在は、さぞかし心強いことだろう。

新規出店しようにも…すかいらーくの成長が「資さん」にかかるワケ



「ガスト」既存店は「ガストフィットメニュー」で客数・売上増を果たした（筆者撮影）



すかいらーくHD 各店舗の出店状況（すかいらーくHD・決算資料より）

すかいらーくHDとしても、建築コストの高騰で「25年から3年間で約300店の出店」という中期目標を見直している最中だ。なにぶん、土地代も高い、人件費も材料費も維持コストも高い、といった状況では、一昔前のように「とにかく物件取得・年間100店ペースで何かしら出店」できるような、景気の良いご時世ではない。

ファミレス業態が飽和状態を迎え、約1200店舗の「ガスト」ですらカニバリ（近隣店舗の相打ち）を引き起こすなかで、デフレ時代にマッチして広く顧客層を獲れる「資さん」への店舗転換は、すかいらーくHDが成長を続けるうえでの、ほぼ一択の選択肢なのだろう。

ただ「世間のデフレマインド脱却」「『資さん』の飽和」といった条件が揃えば、藍屋・ステーキガストなどの高単価業態が、再び息を吹き返す可能性もある。そういった意味でも、複数ブランドをうまく維持しつつ、客層のスキマを埋めるM＆A戦略が、極めて重要となってくるといえるだろう。

（宮武 和多哉 ： ライター）